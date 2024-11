U 17 DFB-Nachwuchsliga

// DFB-Nachwuchsliga

Rahmenspielplan der DFB-Nachwuchsligen veröffentlicht

Das DFB-Präsidium hat den Rahmenterminkalender für die Junioren-Nachwuchswettbewerbe in der Saison 2024/2025 verabschiedet. Der Saisonstart in der U 19 erfolgt am 3. August, die U 17 beginnt eine Woche später. Alle Termine gibt's hier.