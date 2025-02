Live bei Sky und auf YouTube: DFB-Nachwuchsligen starten in die Hauptrunde

An diesem Wochenende startet die U 19 DFB-Nachwuchsliga in die zweite Saisonphase – die Hauptrunde. In der U 17 DFB-Nachwuchsliga beginnt die Hauptrunde zwei Wochen später am Wochenende des 15./16. Februar. Wie in der Vorrunde werden einzelne Spiele ab heute live auf dem DFB-YouTube-Kanal und bei Sky im TV, in der Sky Sport App und bei WOW im Stream zu sehen sein.

Pro Spieltag ist jeweils eine Begegnung auf YouTube zu sehen, ein weiteres Spiel wird exklusiv auf den verschiedenen Sky-Plattformen übertragen. Zum Auftakt zeigen wir euch hier das Gastspiel von Borussia Dortmund bei RB Leipzig. Darüber hinaus können die Klubs Spiele, die nicht bei Sky oder auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen werden, selbst produzieren und auf vereinseigenen Kanälen zeigen. Anstoß ist in der Regel samstags und sonntags um 11 Uhr oder 12 Uhr.

Folgende Spiele streamt der DFB live auf YouTube:

Sa. 01.02.25, 12 Uhr: RB Leipzig - Borussia Dortmund

Sa. 08.02.25, 11 Uhr: FC Bayern München - SV Werder Bremen

So. 16.02.25, 12 Uhr: Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Sa. 22.02.25, 12 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

Sa. 01.03.25, 11 Uhr: 1. FC Köln - FC Schalke 04

So. 09.03.25, 11 Uhr: Borussia Dortmund - RB Leipzig

Sa. 15.03.25, 12 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV

So. 30.03.25, 11 Uhr: FC Schalke 04 - SV Werder Bremen

So. 06.04.25, 11 Uhr: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05

Stuttgarts U 19-Trainer Nico Millig: "Das ist genau der Vorteil"

125 Jahre DFB - 125 Jahre Fußballliebe

In Leipzig, genauer gesagt im "Restaurant zum Mariengarten", wurde am 28. Januar 1900 der Deutsche Fußball-Bund gegründet. Seinerzeit gehörten dem Verband überschaubare 90 Vereine an, aber das änderte sich rasch. Heute gibt es mehr als 24.000 Klubs mit mehr als 7,7 Millionen Mitgliedern. Dazwischen hat der DFB eine bewegte und bewegende Geschichte hingelegt, mit vielen Titeln, Tränen und Triumphen. 125 Jahre DFB bedeuten auch 125 Jahre Fußballliebe - für uns Anlass genug, auf dfb.de/fussballliebe zu sagen: "Ti amo, Fußball!" Auf dieser DFB.de-Subsite wollen wir auch mit den Fans und Fußballinteressierten in den Austausch kommen. Hier sammeln wir eure Themen - und machen sie zu unseren Themen.