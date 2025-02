Stuttgarts U 19-Trainer Nico Willig: "Das ist genau der Vorteil"

Mit einem hochkarätigen Duell beginnt für die U 19 des VfB Stuttgart nach der Winterpause der Spielbetrieb in der Liga A der neuen DFB-Nachwuchsliga. Das Team von Trainer Nico Willig empfängt heute (ab 14 Uhr) im Auftaktspiel Borussia Mönchengladbach. Im DFB.de-Interview spricht Willig mit Mitarbeiter Peter Haidinger über den neuen Ligamodus, den Stand der Ausbildung und die Saisonziele.

DFB.de: Nach fast zwei Monaten Pause steht für Ihr Team zum Auftakt des Fußballjahres 2025 die Partie gegen Borussia Mönchengladbach an. Ist die Vorfreude auf dieses attraktive Duell in Ihrem Team bereits zu spüren, Herr Willig?

Nico Willig: Wir freuen uns insgesamt darüber, dass wir uns im neuen Jahr mit ganz starken Mannschaften messen dürfen. In der Liga geht es zunächst gegen Borussia Mönchengladbach und VfL Wolfsburg, in der UEFA Youth League spielen wir dann gegen den FC Liverpool. Wenn jetzt das Fußballherz nicht höherschlägt, dann nie mehr. (lacht)

DFB.de: Wie schätzen Sie den Auftaktgegner ein, der in der Vorrunde in seiner Gruppe ungeschlagen geblieben war?

Willig: Das ist genau der Vorteil der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga. Dadurch treffen wir schon im Ligabetrieb auf einige hochkarätige Gegner aus ganz Deutschland und können uns so mit den Besten messen. Mit Borussia Mönchengladbach erwartet uns eine Spitzenmannschaft, die die Vorrunde mit zehn Punkte Vorsprung vor Bayer 04 Leverkusen abgeschlossen und ganz wenig Gegentore kassiert hat. Wir haben uns im Januar beim Hallenturnier in Sindelfingen zuletzt beim 1:0-Sieg im Halbfinale gegenübergestanden.

DFB.de: In der Liga A trifft Ihre Mannschaft neben Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg auch noch auf den TSV 1860 München, Hertha BSC und Fortuna Düsseldorf. Wie schätzen Sie die Chancen auf das Weiterkommen ein?

Willig: Es ist schon unser klares Ziel, unter die ersten vier Mannschaften zu kommen und damit in die K.o.-Runde um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Ich erwarte aber durchweg sehr enge Spiele, in denen wir voll gefordert werden.

DFB.de: Die Vorrunde hatte Ihre Mannschaft punktgleich hinter dem aktuellen Deutschen Meister TSG Hoffenheim auf Rang zwei abgeschlossen. Wie fällt insgesamt Ihr Fazit nach dem ersten Halbjahr aus?

Willig: Wir hatten uns durch positive Ergebnisse relativ schnell für die Liga A qualifiziert. Deshalb konnte ich dem kompletten Kader Spielpraxis geben. Aufgrund der Doppelbelastung durch die UEFA Youth League habe ich diese Möglichkeit genutzt und konnte die ganze Breite des Kaders einsetzen.

DFB.de: Was macht für Sie den Reiz der neugeschaffenen U 19 DFB-Nachwuchsliga aus?

Willig: Ich finde den neuen Modus positiv - besonders mit dem Blick auf die Hauptrunde, die gegenüber dem alten Format schon besonders ist. Wir spielen jetzt jede Woche gegen Topteams und müssen immer auf einem hohen Leistungsniveau performen. Im alten Format der A-Junioren-Bundesliga hatten wir auch in der Rückrunde gegen einige etwas schwächere Gegner gespielt. Da wurden wir nicht immer voll gefordert.

DFB.de: Was zeichnet Ihre Mannschaft in dieser Spielzeit ganz besonders aus?

Willig: Wir sind eine sehr spielfreudige Mannschaft, die einen sehr attraktiven Fußball spielen kann. Im Defensivverhalten würde ich mir wünschen, dass wir unser Tor noch besser verteidigen.

DFB.de: Der VfB-Nachwuchs bestritt zuletzt 2019 ein Finale um die Deutsche Meisterschaft, der letzte Titelgewinn liegt fast 20 Jahre zurück. Dennoch ist der VfB mit insgesamt zehn Meisterschaften nach wie vor Rekordhalter. Könnte in diesem Jahr der "große Wurf" gelingen?

Willig: Grundsätzlich traue ich meiner Mannschaft viel zu. Fakt ist, dass die Erfahrungen für die Entwicklung der Spieler in den K.o.-Spielen sehr wichtig sind. Je mehr wir davon bestreiten können, umso besser ist es.

DFB.de: Worauf wird es in erster Linie ankommen, um gegen Borussia Mönchengladbach einen gelungenen Auftakt hinzulegen?

Willig: Ich gehe davon aus, dass sich beide Mannschaften nicht verstellen werden, sondern ihren Spielstil durchbringen wollen. Ich erwarte ein offensives Fußballspiel und wir werden versuchen, das bessere Team zu sein.

DFB.de: In der UEFA Youth League ist Ihr Team erstmals dabei und hat das Sechzehntelfinale erreicht. Am 11. Februar geht es gegen den FC Liverpool. Wie wichtig sind diese Partien für die Entwicklung der VfB-Talente?

Willig: Am ersten Spieltag bei Real Madrid haben wir kaum Land gesehen und hatten Angst wie das Kaninchen vor der Schlange. Die Partie endete 0:1, wobei das Ergebnis aus unserer Sicht noch das Beste an dieser Partie war. Diese Furcht und den großen Respekt haben wir im Laufe des internationalen Wettbewerbs aber relativ schnell abgelegt. Dieser Entwicklungsprozess war für die Spieler sehr wichtig.

DFB.de: Die Profis spielen unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß, der einst selbst beim VfB in Nachwuchsbereich ausgebildet wurde, extrem attraktiven Fußball. Wie läuft der Austausch?

Willig: Eigentlich auf dem kürzesten Dienstweg. Wir befinden uns auf demselben Gelände und laufen uns sehr oft auf dem Trainingsplatz über den Weg. Sebastian Hoeneß schaut sich auch mal Teile unseres Trainings an und redet mit mir über die Spieler. Darüber hinaus finden zusätzliche Meetings statt, die regelmäßig abgehalten werden. Der Austausch könnte kaum besser sein. Aus unserem Kader trainiert Jarzinho Malanga schon regelmäßig bei den Profis mit. Angreifer Eliot Bujupi stand im Champions-League-Spiel bei Solovan Bratislava im Kader. Torhüter Dennis Seimen kommt bereits auf 19 Einsätze für die U 21 in der 3. Liga.

DFB.de: Welche Vorteile bringt es vor diesem Hintergrund mit sich, wenn sich die zweite Mannschaft in der 3. Liga behaupten kann?

Willig: Der Unterschied zwischen der Regionalliga und der 3. Liga ist enorm. Das ist Profifußball - nicht nur die Qualität der Gegenspieler ist höher, auch die Stadien und der Zuschauerzuspruch sind nicht zu vergleichen. In dieser Liga Spielanteile zu bekommen, ist für die Entwicklung der jungen Spieler auf ihrem Weg zum Profi von großem Vorteil.

DFB.de: Ist es grundsätzlich durch die höhere Qualität und die gestiegenen Ansprüche bei den VfB-Profis nun für die Nachwuchstalente schwieriger, den Sprung nach oben zu schaffen?

Willig: Als sich der VfB über Jahre im Abstiegskampf der Bundesliga befand, wurde oft gesagt, dass der Druck für die jungen Spieler zu hoch ist, um sie reinzuwerfen. Warum soll die Schwelle jetzt zu hoch sein, nur weil die Profis in der Bundesliga einen attraktiven Fußball spielen und in der Tabelle oben mitmischen? Am Ende müssen die Jungs - egal in welcher Situation - da durch, um es bis ganz nach oben zu schaffen. Wer die nötige Qualität und den Willen mitbringt, der hat alle Möglichkeiten.

