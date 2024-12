Das sind die Hauptrunden-Gruppen in den DFB-Nachwuchsligen

Die Vorrunde in der U 19 DFB-Nachwuchsliga ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Seitdem steht fest, welche Teams sich nach 14 Spieltagen für die Liga A – nämlich jeweils die ersten drei Teams der Vorrundengruppen – und welche sich für Liga B qualifiziert haben.

Nun hat die DFB-Spielleitung die vier Sechsergruppen in Liga A sowie zwei Achter- und fünf Siebenergruppen in Liga B eingeteilt. In der zweiten Saisonphase, die in der U 19 am ersten Februar-Wochenende 2025 beginnt, sind in Liga B elf Aufsteiger aus den zweithöchsten Spielklassen mit dabei.

Liga A: Die Gruppen der U 19-Hauptrunde

Gruppe A:

FC Bayern München Chemnitzer FC 1. FC Heidenheim 1. FC Köln FC Schalke 04 SV Werder Bremen

Gruppe B:

Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg Fortuna Düsseldorf Hertha BSC TSV 1860 München VfB Stuttgart

Gruppe C:

VfL Bochum TSG Hoffenheim Bayer 04 Leverkusen Eintracht Frankfurt Hamburger SV Hannover 96

Gruppe D:

Borussia Dortmund Karlsruher SC 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 RB Leipzig SpVgg Unterhaching

Liga B: Die Gruppen der U 19-Hauptrunde

Gruppe A:

FC Hansa Rostock Holstein Kiel SV Meppen Berliner AK Eintracht Braunschweig Blumenthaler SV FC Eintracht Norderstedt

Gruppe B:

FC Energie Cottbus 1. FC Magdeburg Hallescher FC SG Dynamo Dresden FC Rot-Weiß Erfurt SV Babelsberg 09 FC Viktoria 1889 Berlin

Gruppe C:

1. FC Nürnberg FC Ingolstadt 04 FC Erzgebirge Aue FC Carl Zeiss Jena SSV Jahn Regensburg 1. FC Schweinfurt SV Rot-Weiss Walldorf

Gruppe D:

1. FC Kaiserslautern SV Stuttgarter Kickers SV Elversberg 07 SpVgg Greuther Fürth TSV SCHOTT Mainz Kickers Offenbach SV Wehen Wiesbaden Sportfreunde Siegen

Gruppe E:

FC Augsburg SSV Ulm 1846 Fußball SC Freiburg SV Sandhausen SV Darmstadt 98 SSV Reutlingen 1905 Fußball SV Gonsenheim

Gruppe F:

FC Viktoria Köln FSV Frankfurt DSC Arminia Bielefeld SC Preußen Münster Alemannia Aachen TSV Meerbusch 1. FC Saarbrücken TuS Blau-Weiß Königsdorf

Gruppe G:

SC Paderborn 07 FC St. Pauli VfL Osnabrück MSV Duisburg Rot-Weiss Essen FC Hennef 05 SC Rot-Weiß Oberhausen

Der Weg zur Deutschen Meisterschaft

Die Zusammensetzung der Gruppen in Liga A und B der U 17 DFB-Nachwuchsliga ist ebenso fix. Hier beginnt die Hauptrunde am Wochenende des 15./16. Februar 2025. In Liga B sind genau wie bei der U 19 die maximal mögliche Zahl von elf Aufsteigern vertreten, aufgeteilt auf zwei Achter- und fünf Siebenergruppen.

Liga A: Die Gruppen der U 17-Hauptrunde

Gruppe A, Nord:

VfL Bochum VfL Wolfsburg 1. FC Magdeburg 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach

Gruppe B, Nord:

Hannover 96 Hertha BSC FC Schalke 04 Hamburger SV RB Leipzig SC Paderborn 07

Gruppe C, Süd:

FC Bayern München TSG Hoffenheim 1. FC Nürnberg 1. FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 SV Stuttgarter Kickers

Gruppe D, Süd:

1. FC Köln Karlsruher SC 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt FC Augsburg VfB Stuttgart

Liga B: Die Gruppen der U 17-Hauptrunde

Gruppe A:

Holstein Kiel SV Werder Bremen FC St. Pauli SV Meppen Hallescher FC Niendorfer TSV VfB Lübeck USC Paloma

Gruppe B:

FC Energie Cottbus Eintracht Braunschweig SG Dynamo Dresden FC Carl Zeiss Jena FC Hansa Rostock FC Viktoria 1889 Berlin Tennis Borussia Berlin

Gruppe C:

TSV 1860 München FC Erzgebirge Aue SV Waldhof Mannheim SSV Jahn Regensburg Chemnitzer FC FC Rot-Weiß Erfurt SpVgg Bayreuth

Gruppe D:

1. FC Heidenheim SpVgg Greuther Fürth SV Elversberg 07 SV Wehen Wiesbaden 1. FC Saarbrücken FSV Frankfurt TSG Wieseck

Gruppe E:

SC Freiburg SV Darmstadt 98 SpVgg Unteraching SSV Ulm 1846 Fußball SV Sandhausen FC 08 Villingen SV Gonsenheim

Gruppe F:

Fortuna Düsseldorf Alemannia Aachen FC Viktoria Köln Wuppertaler SV SC Preußen Münster Kickers Offenbach Rot-Weiß Oberhausen FC Hennef 05

Gruppe G:

Bayer Leverkusen DSC Arminia Bielefeld Rot-Weiss Essen MSV Duisburg VfL Osnabrück TSV Meerbusch VfB Waltrop

In beiden Altersstufen geht es in der Liga A mit dem Kampf um die Endrundenplätze weiter. Aus den vier Sechsergruppen qualifizieren sich jeweils die vier bestplatzierten Teams für das Achtelfinale. Dieses wird, genau wie alle folgenden K.o.-Duelle, in nur einem Spiel ausgetragen, in dem es um Alles oder Nichts geht. Das Finale um die Deutsche Meisterschaft in der U 19 steigt dann am 18. Mai 2025. Die beiden U 17-Finalteilnehmer spielen am 15. Juni 2025 um den Titel.