Vierte Auflage der DFB Women's Week startet am Freitag

An diesem Freitag geht es wieder los: Zum mittlerweile vierten Mal läuft vom 8. bis zum 18. Mai 2026 die DFB Women's Week. Rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen am 14. Mai sollen dabei aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus rücken und damit die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Erneut sind zahlreiche und vielfältige Aktionen, Maßnahmen sowie Veranstaltungen über alle Ebenen von DFB, Vereinen, Verbänden, Fans und Aktiven in ganz Deutschland geplant - mit einem gemeinsamen Ziel: Frauen im Fußball auf allen Kanälen sichtbar zu machen. Dadurch sollen mehr "Aktive" gewonnen werden, neue Zielgruppen erreicht, die Leistung von Frauen im Fußball gewertschätzt, neue Partner akquiriert sowie - last but not least - das DFB-Pokalfinale der Frauen als das Leuchtturmevent im deutschen Frauensport herausgehoben werden.

"Eindrucksvolles gemeinsames Projekt"

Zentrales Element der DFB Women's Week ist ein "Call-to-Action": Alle - Vereine, Partner, Medien, Verbände, Fans - sollen mitmachen und "ihre" Frauen ins Licht stellen. Zudem laden gleich zwei Spieltage der Google Pixel Frauen-Bundesliga, das DFB-Pokalfinale in Köln sowie zahlreiche Amateurspiele im Zeitraum der DFB Women's Week zum Besuch ein. Konkret sind unter anderen Aktionen im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund geplant, verschiedene Maßnahmenpakete in den Landesverbänden und Ligen, Schiri-Aktionen rund um das DFB-Pokalfinale in Köln, Tage des Mädchenfußballs, Turniere, Netzwerkveranstaltungen und vieles mehr.

DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich sagt: "Die vergangenen Jahre der Women's Week haben die ganze Vielfalt von Frauen im Fußball von der Basis bis zur Spitze aufgezeigt. Es war und ist ein eindrucksvolles gemeinsames Projekt von allen Beteiligten, das Frauen und ihre Leistung sichtbar macht. Ich freue mich, dass die Women's Week schon in ihre vierte Auflage geht und damit nicht nur zu mehr Sichtbarkeit beiträgt, sondern Frauen auch motiviert, dabei zu sein und auch zukünftig mitzuarbeiten."

Interessierte Vereine oder Organisationen können sich unter ff27@dfb.de melden, um weitere Informationen und ein digitales Maßnahmenpaket zur Teilnahme an der DFB Women's Week anzufragen.