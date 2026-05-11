DFB-Assist für mehr Frauen und Mädchen im Fußball in zweiter Projektphase

Was ist beim Projekt DFB-Assist bisher passiert?

Nachdem DFB-Assist zunächst im Jahr 2021 mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) sowie dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband (SHFV) als Pilotverbände gestartet wurde, haben seit 2023 alle 21 Landesverbände das Programm durchlaufen. Zur Strategieentwicklung wurde in jedem Landesverband eine Projektgruppe mit Personen aus verschiedenen Bereichen des Amateurfußballs gegründet. Diese Projektgruppen haben in mehrstufigen Workshopsphasen eine für jeden Landesverband individuelle Strategie entwickelt, deren Basis die Auswertung und Analyse von umfangreichen Daten war. Alle 21 Landesverbände haben mittlerweile ihre Vision, Schwerpunkte, Handlungsziele und -maßnahmen für die folgenden Jahre veröffentlichen. Damit endete die erste Projektphase Ende des vergangenen Jahres.

Wie sieht die zweite Projektphase des DFB-Assist aus?

Nachdem die Landesverbände ihre individuellen Strategien ausgearbeitet und veröffentlicht haben, hat die zweite Phase des DFB-Assist in diesem Jahr begonnen. Darin geht es um die Umsetzung der für die Strategie entwickelten Handlungsmaßnahmen. War der DFB in der ersten Projektphase noch in der Strategieentwicklung gemeinsam mit den Landesverbänden aktiv, so liegt die Rolle des Dachverbandes nun in der stetigen Evaluation, der unterstützenden Begleitung der Umsetzung und in der Vernetzung der Landesverbände mit ähnlichen Zielsetzungen.

Über welche Inhalte verfügen die einzelnen Strategien der Landesverbände?

Alle Strategien sind darauf ausgelegt, die Anzahl von Frauen und Mädchen im Fußball zu steigern. Durch die Erarbeitung auf Grundlage von datenbasierten Analysen zeichnen sich die Strategien dennoch durch eine hohe Individualität aus.

Viele Landesverbände haben eine prozentuale Steigerung von Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen oder Funktionärinnen als Zielsetzung für den jeweiligen Strategiezeitraum gesetzt. Außerdem wollen die Landesverbände die allgemeine Sichtbarkeit für Mädchen- und Frauenfußball steigern und bestehende Strukturen verbessern.

Welche Maßnahmen wurden bereits in den Landesverbänden umgesetzt?

Zur Steigerung der Anzahl an Spielerinnen in den Vereinen wurden in vielen Landesverbänden die Anzahl der „Tage des Mädchenfußballs“ erhöht, Schulaktionen initiiert und neue Formate getestet, wie zum Beispiel die Umsetzung von offenen Spielfesten für Mädchen.

Zu Steigerung der Anzahl von Trainerinnen wurden verstärkt Ausbildungslehrgänge im „Girls/ Women only“ – Format durchgeführt. Zudem wurden Trainerinnen-Netzwerke gegründet und neue Ausbildungsformate, wie das Frauen- und Mädchentrainer*innen Zertifikat, entwickelt.

Zur Steigerung von Schiedsrichterinnen wurden neben Anwärterinnen-Lehrgänge im „Girls/ Women only“ – Format ebenfalls weitere Aktionen initiiert. Hier sind zum Beispiel die Kostenübernahme bei Ausstattung von neuen Schiedsrichterinnen oder der Aufbau eines weiblichen SR-Patinnenpools zu nennen.

Auch für den Bereich „Steigerung der Frauen in Vereins- und Verbandsstrukturen“ wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise die Durchführung von Leadership-Programmen oder Maßnahmen zur Steigerung der Sichtbarkeit von Frauen in diesen Bereichen.

Ein verbindendes Element aller Strategien ist zudem die Umsetzung von Netzwerkveranstaltungen für Frauen im Fußball. Hier wurden und werden in nahezu allen Landesverbänden größere und kleinere Veranstaltungen angeboten, um Frauen in unterschiedlichen Funktionsgruppen miteinander zu vernetzen und einzelne Themenschwerpunkte beispielsweise durch Workshops oder Paneltalks zu setzen.

Was sind die konkreten nächsten Schritte in der Projektphase zwei?

Die Landesverbände werden in der zweiten Projektphase individuell durch den DFB begleitet und in Form von themenspezifischen Videokonferenzen immer wieder miteinander vernetzt. In diesen Videokonferenzen werden erfolgreich umgesetzte Maßnahmen aus Landesverbänden vorgestellt und Erfahrungswerte auf diese Weise mit anderen Projektverantwortlichen geteilt.

Ende Oktober findet dann das nächste Netzwerktreffen DFB-Assist statt, in dem es neben der Präsentation von bestehenden Projekten auch darum gehen soll, wie die Maßnahmen von DFB-Assist zukünftig auf die bevorstehende Frauen EM 2029 ausgerichtet werden können.

Bis Ende des Jahres werden somit also nicht nur jeder Landesverband besucht und der Umsetzungsstand der LV-Strategie durch einen individuellen DFB-Assist Workshop evaluiert, sondern auch unterschiedliche Vernetzungsformate der Landesverbände angeboten.

Fokus Frauen - Sichtbarkeit auf allen Kanälen: Vom 8. bis 18. Mai 2026 findet zum mittlerweile vierten Mal die DFB Women‘s Week statt. Rund um das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am 14. Mai sind wieder zahlreiche und vielfältige Aktionen, Maßnahmen und Veranstaltungen über alle Ebenen geplant. Vom DFB über Vereine, Verbände, Partner und Fans bis hin zu Aktiven in ganz Deutschland eint alle ein Ziel: den Fokus auf Frauen im Fußball zu richten. Die DFB Women’s Week ist eine Maßnahme der Strategie FF 27 Frauen im Fußball.