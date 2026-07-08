Mit Benkarth und Co.: Erster rein weiblicher Torwarttrainerinnen-Lehrgang

Auftakt zur B-Lizenz für Torwarttrainerinnen: Zum ersten Mal ist ein ausschließlich mit weiblichen Teilnehmerinnen besetzter Kurs zum Erwerb dieser Trainerinnen-Lizenz gestartet. Der Lehrgang umfasst insgesamt vier Präsenzblöcke, die bis zum Februar 2027 andauern. Zum Auftakt stehen ein Mix aus analytischem und situativem Training sowie mehrere Workshops auf dem Programm.

Unter den insgesamt 18 Teilnehmerinnen befinden sich auch ehemalige A- und U-Nationalspielerinnen wie Laura Benkarth, Anke Preuß oder Lena Nuding. Die Lehrgänge finde neben den Sportschulen in Hennef und Schöneck auch am DFB-Campus statt. Geleitet wird die Ausbildung von Michael Fuchs, Torwarttrainer der Frauen-Nationalmannschaft, und Jan Blei, Torwarttrainer der U 23-Frauen. Ebenfalls involviert ist Silke Rottenberg, langjährige Nummer eins der Frauen-Nationalmannschaft und im DFB als Torwartkoordinatorin für die weibliche U 15 bis zur U 23 tätig.

"Der nächste konsequente Schritt"

"Auch in Deutschland gibt es noch viel zu wenig Torwarttrainerinnen", sagt Rottenberg. "Nach dem Torwart-Leistungskurs im vergangenen Jahr ist die Torwarttrainerinnen-B-Lizenz der nächste konsequente Schritt. Ich erhoffe mir dadurch noch mehr Breite und Qualität in der Ausbildung von Torhüterinnen und Trainerinnen - wir möchten mehr Frauen für diesen Weg gewinnen. Es ist wichtig, Spielerinnen nach dem Ende ihrer aktiven Karriere nicht zu verlieren, sondern ihnen Perspektiven zu eröffnen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Vereine sensibilisieren, berufliche Perspektiven zu eröffnen. Die Frauen, die diesen Weg einschlagen, sind alle hervorragend ausgebildet und haben sehr viel Potenzial, ihre Erfahrungen als Trainerin weiterzugeben."

Mehr Aktive, Schiedsrichterinnen und Trainerinnen - das ist ein Ziel der DFB-Initiative FF 27 für mehr Frauen im Fußball. Der rein weibliche Lehrgang für Torhüterinnen zum Erwerb der B-Lizenz ist eine Maßnahme, die der DFB gemeinsam mit der FIFA unterstützt. Er ist Teil des FIFA Women's Development Programm, alle Teilnehmerinnen erhalten ein Stipendium.