DFB und BDFL übergeben Stipendien an zwölf Trainerinnen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gemeinsam mit dem Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) und der Sepp-Herberger-Stiftung bereits zum sechsten Mal Stipendien zum Erwerb von Lizenzen für Trainerinnen vergeben. Im Rahmen des Google Pixel Supercups der Frauen in Ingolstadt überreichten Maren Meinert, Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, Romina Konrad (DFB-Ausbilderin) sowie Marcus Dippel, Geschäftsführer BDFL, die Stipendien an insgesamt zwölf Frauen.

Ziel des Programms ist es, talentierte Trainerinnen auf ihrem Weg in den Profifußball zu unterstützen und ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. Die Stipendien decken die gesamten Lehrgangskosten für die jeweiligen Lizenzen ab und sollen den Anteil von Frauen als Trainerinnen nachhaltig erhöhen.

Meinert: "Stipendien ein wichtiger Baustein"

Assistenztrainerin Maren Meinert sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir das Programm nun schon zum fünften Mal durchführen. Diese Stipendien sind ein wichtiger Baustein für unser Ziel, mehr Frauen als Trainerinnen zu gewinnen."

Seit dem Start des Programms im Jahr 2023 wurden bereits 39 Trainerinnen gefördert. Erworben wurden folgende Lizenzen: Torwart-B Lizenz: 3, B+ Lizenz: 29, A Lizenz: 5, A+ Lizenz: 2.

Das Fördervolumen innerhalb des Programms umfasst mehr als 100.000 Euro.

Bewerben konnten sich alle Trainerinnen, die bereits zur Teilnahme an einer der genannten Lizenzen zugelassen wurden. Die Auswahl erfolgte durch ein Vergabegremium aus Vertreter*innen des DFB und BDFL, bestehend aus Ulrike Ballweg, Leiterin Talentförderung weiblich des DFB, Benno Möhlmann, Präsident Bund Deutscher Fußball-Lehrer, Katrin Müller-Hohenstein, Sportmoderatorin, und Tina Theune, Kuratoriumsmitglied DFB-Stiftung Sepp Herberger.