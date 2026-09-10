Zum ersten Mal findet ein ausschließlich mit weiblichen Teilnehmerinnen besetzter Kurs zum Erwerb der B-Lizenz für Torwarttrainerinnen statt. Der zweite von insgesamt vier Präsenzblöcken wurde am DFB-Campus absolviert. Die Ausbildung ist bis zum Februar 2027 abgeschlossen. Unter den insgesamt 18 Teilnehmerinnen befinden sich auch ehemalige A- und U-Nationalspielerinnen wie Almuth Schult, Laura Benkarth, Anke Preuß oder Lena Nuding.

Geleitet wird die Ausbildung von Michael Fuchs, Torwarttrainer der Frauen-Nationalmannschaft, und Jan Blei, Torwarttrainer der U 23-Frauen. Ebenfalls involviert ist Silke Rottenberg, langjährige Nummer eins der Frauen-Nationalmannschaft und im DFB als Torwartkoordinatorin für die weibliche U 15 bis zur U 23 tätig.

"Der nächste konsequente Schritt"

"Auch in Deutschland gibt es noch viel zu wenig Torwarttrainerinnen", erklärt Rottenberg. "Nach dem Torwart-Leistungskurs im vergangenen Jahr ist die Torwarttrainerinnen-B-Lizenz der nächste konsequente Schritt. Ich erhoffe mir dadurch noch mehr Breite und Qualität in der Ausbildung von Torhüterinnen und Trainerinnen - wir möchten mehr Frauen für diesen Weg gewinnen. Es ist wichtig, Spielerinnen nach dem Ende ihrer aktiven Karriere nicht zu verlieren, sondern ihnen Perspektiven zu eröffnen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Vereine sensibilisieren, berufliche Perspektiven zu eröffnen. Die Frauen, die diesen Weg einschlagen, sind alle hervorragend ausgebildet und haben sehr viel Potenzial, ihre Erfahrungen als Trainerin weiterzugeben."

Olympiasiegerin und Europameisterin Almuth Schult sagt: "Ich finde es toll, dass es endlich einen reinen Frauen-Lehrgang in der UEFA-Torwarttrainer-B-Lizenz gibt. Zum einen ist es für Frauen sehr schwierig, die Lizenzvoraussetzungen zu erfüllen, zudem ist die Finanzierung eines Lehrgangs herausfordernd. Und viele sehen auch keine Perspektive, als Frau dann irgendwann hauptamtlich arbeiten zu können. Es ist deshalb wichtig, mit diesem Lehrgang die Voraussetzungen zu schaffen, dass für mehr Frauen der Weg in den Trainerinnenjob - speziell im Torhüterinnenbereich - geebnet wird."

Mehr Aktive, Schiedsrichterinnen und Trainerinnen - das ist ein Ziel der DFB-Initiative FF 27 für mehr Frauen im Fußball. Der rein weibliche Lehrgang für Torhüterinnen zum Erwerb der B-Lizenz ist eine Maßnahme, die der DFB gemeinsam mit der FIFA unterstützt. Er ist Teil des FIFA Women's Development Programm, alle Teilnehmerinnen erhalten ein Stipendium.