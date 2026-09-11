DFB-Präsidium beschließt Einführung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat in seiner heutigen Sitzung die Einführung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen beschlossen. Der Aufbau des Teams erfolgt ab dem 1. Januar 2027 zunächst im Rahmen eines auf vier Jahre befristeten Pilotprojekts. Auf Grundlage einer Evaluation soll anschließend über eine Fortführung ab 2031 entschieden werden.

In der ersten Projektphase werden die personellen und sportlichen Strukturen für die neue Nationalmannschaft geschaffen. Dazu zählen unter anderem die Zusammenstellung eines Trainer*innen- und Funktionsteams sowie die Entwicklung eines Scouting- und Sichtungskonzepts in enger Abstimmung mit den DFB-Landesverbänden. Vorgesehen ist zunächst der Aufbau von fünf regionalen Stützpunkten, an denen Spielerinnen gezielt gesichtet und gefördert werden sollen.

In der Saison 2027/2028 sollen der Stützpunktbetrieb aufgenommen, Sichtungsturniere und Kaderlehrgänge durchgeführt sowie die ersten Testländerspiele bestritten werden. Perspektivisch strebt der DFB die Teilnahme an internationalen Wettbewerben von FIFA und UEFA an. Im weiteren Projektverlauf sind zusätzliche Lehrgänge und Länderspiele sowie - abhängig von den internationalen Wettbewerbsplanungen - ein Einstieg in den nächsten Qualifikationszyklus vorgesehen.

"Wichtiges Zukunftssignal für den Frauenfußball"

Heike Ullrich, DFB-Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball, sagt: "Die Gründung einer Futsal-Nationalmannschaft der Frauen ist ein wichtiges Zukunftssignal für den Frauenfußball in Deutschland. Nicht zuletzt auch im Kontext unserer Bewerbung um die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 wollen wir neue Perspektiven schaffen, die internationale Entwicklung aktiv mitgestalten und perspektivisch auch bei internationalen Futsal-Turnieren vertreten sein. Gleichzeitig möchten wir viele junge Mädchen dazu inspirieren, Futsal als dynamische und attraktive Form des Fußballs für sich zu entdecken."

Peter Frymuth, als DFB-Vizepräsident zuständig für Futsal, sagt: "Nachdem die für den Futsal zuständigen Gremien und Fachbereiche des DFB bereits seit 2022 mit den Landesverbänden des DFB und den Vereinen die strukturellen Voraussetzungen für eine Frauen-Nationalmannschaft geschaffen haben, freue ich mich sehr, dass mit dem Beschluss des Präsidiums nun ein weiterer wichtiger Schritt für die Entwicklung des Hallenfußballs im DFB gegangen wird. Nun gilt es, auf Basis der bestehenden Juniorinnen-Wettbewerbe talentierte Spielerinnen für dieses zusätzliche Angebot zu gewinnen und nachhaltig zu begeistern. Eine Futsal-Nationalmannschaft der Frauen als sportlicher Leuchtturm wird die weitere Entwicklung des Futsals im Frauenbereich spürbar fördern und wichtige Impulse für Vereine, Landesverbände und Nachwuchsspielerinnen setzen."

Neue Perspektiven schaffen

Der DFB richtet inzwischen Deutsche Futsal-Meisterschaften der Frauen sowie der U 17- und U 15-Juniorinnen aus. Hinzu kommen Wettbewerbe auf Ebene der Regional- und Landesverbände sowie leistungsorientierte Angebote an verschiedenen Standorten.

Futsal soll dabei nicht nur als Fußballvariante weiterentwickelt, sondern auch stärker als ergänzendes Ausbildungsinstrument im Frauen- und Mädchenfußball genutzt werden. Das Spiel auf engem Raum fördert unter anderem technische Fähigkeiten, Spielintelligenz und schnelle Entscheidungen unter hohem Gegnerdruck. Die neue Nationalmannschaft soll zusätzliche Perspektiven für Spielerinnen schaffen und zugleich Impulse für den Ausbau von Mannschaften, Wettbewerben und Qualifizierungsangeboten setzen.

Auch international hat der Futsal der Frauen in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Mit der UEFA Women’s Futsal EURO und dem erstmals 2025 ausgetragenen FIFA Women’s Futsal World Cup bestehen internationale Wettbewerbe auf höchster Ebene.