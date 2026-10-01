Drittes Karriereforum für Trainerinnen am DFB-Campus

Zum insgesamt dritten Mal veranstaltete der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Karriereforum für Trainerinnen. Am DFB-Campus in Frankfurt trafen dabei Teilnehmerinnen, die sich mindestens im Besitz einer B+-Lizenz befinden, mit Vertretern interessierter Profi-Vereine aufeinander. Dabei ging es in erster Linie um ein gegenseitiges Vernetzen, um so die nächsten Schritte der Trainerinnen in ihrer Laufbahn zu ermöglichen und auch den Vereinen im direkten Kontakt den Mehrwert hochqualifizierter weiblicher Trainerinnen aufzuzeigen. Besonderer Fokus liegt darauf, den Zugang zum Junioren- und Männerfußball herzustellen, um die Bandbreite zusätzlicher Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten zu nutzen.

Im Rahmen von Speed-Interviews entwickelte sich mit den für die sportlichen Bereiche zuständigen Personen aus den von Bundesliga und DFB anerkannten Leistungszentren ein intensiver Austausch. Schon im Rahmen der Foren in den vergangenen beiden Jahren kamen auf diese Weise erfolgreich Trainerinnen und Clubs zusammen. Grundsätzliches Ziel des Forums ist es, weitere Karrierefelder für Trainerinnen aufzuzeigen.

"Trainerinnen sichtbarer machen"

Neben Netzwerken und dem intensiven Austausch standen zudem ein Stimm- und Persönlichkeitstraining, Podiumsdiskussionen, eine spannende Präsentation von Melanie Fink, der Cheftrainerin der U 19 des KSV Holstein Kiel im Rahmen eines Kaminabend sowie ein inspirierender Impulsvortrag der norwegischen Trainerin Vilde Rislaa an.

Markus Nadler, DFB-Abteilungsleiter Trainer*innen-Entwicklung, wandte sich mit eindringlichen Worten an die Teilnehmerinnen: "Ihr seid schon jetzt Vorbilder für andere Trainerinnen. Nutzt den Blick über den Tellerrand, lernt, vernetzt euch, seid neugierig, hört zu und stellt Fragen. Dann könnt ihr sehr erfolgreich werden."

Teilnehmerin Julia Dietz vom TSG Tübingen ergänzte: "Ich fand vor allem den Austausch mit den Kolleginnen sehr wertvoll, denn normalerweise begegnet man in seinem Alltag nicht sehr vielen weiblichen Trainerinnen. Ich habe zudem viele Kontakte geknüpft, die mich auch perspektivisch weiterbringen. Solche Veranstaltungen sind sehr wichtig für uns, um das Thema weiterzuentwickeln und weibliche Trainerinnen sichtbarer zu machen."