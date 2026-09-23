Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2028. Die DFB-Auswahl trifft am 18. Oktober (ab 18 Uhr) in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr auf Litauen. Dafür hat Bundestrainer Marcel Loosveld nun einen 20-köpfigen Kader nominiert. Mit Hastie Abdulrahman, Kaoa Kahlef, Youssouf Kaba und Henryk Oskar Sehgal hat der Chefcoach vier Neulinge berufen.

Karten für die Begegnung sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich. Am 14. Oktober kommt das Team in Duisburg-Wedau zusammen, um sich auf die Partie vorzubereiten, zum Spiel wird das Aufgebot auf 15 Akteure reduziert.

"Der nächste Schritt"

"Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß, und mit dem Heimspiel in Mülheim haben wir direkt einen schönen Auftakt vor uns", sagt Marcel Loosveld. "Viele der Jungs haben gegen Italien und Kroatien (im April; Anm. d. Red.) bereits gezeigt, was sie können. Gleichzeitig bekommen einige Talente aus dem Sichtungscamp vor einem Monat ihre Chance. Für sie ist es der nächste Schritt - und für uns die Gelegenheit zu sehen, wie sie sich im A-Team unter professionellen Bedingungen behaupten."

In der Hauptrundengruppe 3 trifft Deutschland neben Litauen auch auf Kroatien. Der Gruppenerste sowie die besten vier Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Eliterunde, die restlichen Gruppenzweiten müssen in die Playoffs.

Die Termine

18. Oktober 2026, 18 Uhr: WM-Qualifikation, Deutschland - Litauen (Westenergie Sporthallein Mülheim an der Ruhr, hier Tickets sichern)

6. November 2026, 20.30 Uhr: WM-Qualifikation, Kroatien - Deutschland (Rijeka)

9. Dezember 2026: SQAD-Futsal-Challenge Deutschland - Brasilien (SAP Garden in München, hier Tickets sichern)

27. Februar 2027: Litauen - Deutschland

3. März 2027: Deutschland - Kroatien