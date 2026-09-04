Futsal-Bundesliga startet in Saison 2026/2027: Das müssen Fans wissen

Die Futsal-Bundesliga startet an diesem Wochenende in ihre sechste Spielzeit. Mit dem Auftakt der regulären Saison beginnt die Suche nach dem Nachfolger des TSV Weilimdorf. Der Titelverteidiger gewann in der vergangenen Saison seine dritte Deutsche Meisterschaft in Folge und ist mit insgesamt fünf Titeln alleiniger Rekordmeister. DFB.de fasst die Antworten zu den wichtigsten Fragen zur Futsal-Bundesliga im FAQ zusammen.

Was ist 2026/2027 neu im Vergleich zur Vorsaison?

Im Teilnehmerfeld gibt es zwei Veränderungen: Der Hamburger SV hat sich aus der Futsal-Bundesliga zurückgezogen. Neu dabei ist der PCF Mülheim.

Zudem hat Jahn Regensburg sein Startrecht auf den ESV 1927 Regensburg übertragen. Das Regensburger Bundesligateam läuft daher ab dieser Saison unter dem Namen ESV 1927 Regensburg auf.

Wer spielt in der Futsal-Bundesliga?

Die zehn Teilnehmer der Futsal-Bundesliga sind: TSV Weilimdorf, HOT 05 Futsal, ESV 1927 Regensburg, SV Pars Neu-Isenburg, FC Liria Berlin, MCH Futsal Club Bielefeld, Futsal Panthers Köln, YB Balkan Pfarrkirchen, SC Preußen Münster und PCF Mülheim.

Welcher Modus gilt in der Futsal-Bundesliga?

Wie bereits in den ersten fünf Spielzeiten wird in der Futsal-Bundesliga auch in dieser Saison zunächst eine reguläre Saison absolviert, gefolgt von einer Meisterrunde im Playoff-Format. Die zehn Teams treffen in der Liga jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander und absolvieren damit jeweils 18 Spiele. Das bedeutet am Ende der regulären Saison:

Der Tabellenzehnte steigt direkt in die Regionalliga ab.

Der Tabellenneunte hat in der Aufstiegsrunde mit den Meistern der fünf Regionalligen die Chance auf den Klassenverbleib.

Die acht bestplatzierten Bundesligateams spielen anschließend in den Playoffs den Deutschen Meister aus. Im Viertelfinale trifft der Erste der regulären Saison auf den Achten, der Zweite auf den Siebten und so weiter.

Wie geht es nach der regulären Saison in den Playoffs weiter?

Die besten acht Teams der regulären Saison spielen die Meisterrunde im Playoff-Modus aus. Alle Runden werden im Modus Best-of-Three gespielt. In jeder Paarung benötigt ein Team also zwei Siege, um in die nächste Runde einzuziehen beziehungsweise im Finale Deutscher Meister zu werden.

Sollte nach den ersten beiden Partien jedes Team jeweils einen Sieg errungen haben, fällt die Entscheidung in einer dritten Begegnung. In den Playoffs hat im ersten Spiel immer das Team Heimrecht, das die reguläre Saison auf dem schlechteren Tabellenplatz abgeschlossen hat. In jedem weiteren Spiel einer Paarung spielt das besser platzierte Team vor heimischem Publikum.

Werden die Spiele live übertragen?

Die Vereine der Futsal-Bundesliga können in Eigenregie Streams ihrer Heimspiele produzieren und auf vereinseigenen Plattformen übertragen. Auf YouTube werden die angebotenen Live-Spiele und Highlights zudem in der Playlist "Futsal-Bundesliga 2026/27" gebündelt.

Was sind die wichtigsten Termine der neuen Saison?

Saisonstart am Wochenende des 5./6. September 2026

Ende der regulären Saison mit dem 18. Spieltag am 13./14. März 2027

Start der Playoffs mit den ersten Viertelfinalspielen am 20./21. März 2027

Start der Relegationsrunde am 3./4. April 2027

Beginn der Finalserie am 8./9. Mai 2027

Wo gibt es die Futsal-Regeln und weitere Informationen?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik "Was ist Futsal?"

Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.