Der DFB führt seit der Saison 2021/2022 eine eingleisige Futsal-Bundesliga, bestehend aus zehn Mannschaften. In der regulären Saison spielen die Mannschaften in einem Ligasystem mit Hin- und Rückspiel gegeneinander. Nach Ablauf der regulären Saison folgt für die acht bestplatzierten Mannschaften eine Meisterrunde, bei der sowohl das Viertel- als auch das Halbfinale und das Finale im Modus Best-of-three ausgespielt werden. In jeder Playoff-Paarung braucht ein Team also zwei Siege, um das Duell für sich zu entscheiden. Sollte nach den beiden ersten Partien jedes Team jeweils ein Spiel für sich entschieden haben, fällt die Entscheidung in einer dritten Begegnung.

Welche Mannschaften in den jeweiligen Runden gegeneinander antreten, ist von ihren Platzierungen nach der regulären Saison abhängig: Im Viertelfinale trifft der Erste auf den Achten, der Zweite auf den Siebten, der Dritte auf den Sechsten und der Vierte auf den Fünften. In den Playoffs hat in Spiel 1 das Team Heimrecht, das nach der regulären Saison die bessere Tabellenplatzierung aufgewiesen hatte. In jedem weiteren Spiel einer Paarung wechselt das Heimrecht. Der Sieger der Finalserie ist Meister der Futsal-Bundesliga und qualifiziert sich damit für die UEFA Futsal Champions League.

Der Tabellenletzte nach der regulären Saison steigt direkt in eine der fünf untergeordneten Regionalligen ab. Der Tabellenvorletzte wird mit den Meistern der fünf Regionalligen in zwei Relegationsgruppen mit jeweils drei Mannschaften eingeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger nach Hin- und Rückrunde qualifizieren sich beide für die folgende Saison in der Futsal-Bundesliga.