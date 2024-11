Die Ursprünge des Futsals gehen auf das Jahr 1930 und den uruguayischen Sportlehrer Juan Carlos Ceriani zurück. Ceriani hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine altersgerechte Spielform des Fußballs für Kinder zu entwickeln und Kindern, denen keine Spielfelder im Freien zur Verfügung standen, das Fußballspielen auf Basketballfeldern zu ermöglichen. Diese kleineren Spielfelder waren die Lösung für das mangelnde Platzangebot. Ceriani zog die Rahmenbedingungen und Spielregeln anderer Mannschaftssportarten wie Basketball, Handball und Wasserball heran und passte die Größe des Spielfeldes, die Spieleranzahl, die Spieldauer und die Spielregeln für die neue Fußballvariante an.

In Uruguay, wo Fußball nach den Titelgewinnen bei den Olympischen Spielen 1928 und bei der Weltmeisterschaft 1930 außerordentlich populär war, stieß die neue Fußballvariante auf Anhieb auf Begeisterung und etablierte sich schnell in ganz Südamerika. In den darauffolgenden Jahrzehnten verbreitete sich der Futsal allmählich auf dem Globus als offizielle Hallenvariante des Fußballs, die durch die Übernahme bestimmter Elemente aus anderen Mannschaftssportarten einen eigenen Charakter besitzt.

In Deutschland erlebte der Futsal weitaus später seinen Beginn. In 2006 rief der DFB erstmals den jährlich stattfindenden DFB-Futsal-Cup ins Leben. In 2013 wurde auf dem DFB-Bundestag als Folge des 2. Amateurfußball-Kongresses 2012 ein gemeinsamer und verbindlicher Maßnahmenkatalog (Masterplan) gestartet, der unter anderem die bundesweite Verankerung des Futsals in Deutschland vorsah. Nachdem die FIFA-Futsal-Spielregeln in der Hallensaison 2014/2015 bereits im Junior*innenbereich zum Einsatz kamen, wurde am 1. Juli 2015 auch im Erwachsenenbereich (für vom Verband ausgetragene Turniere) umgestellt. Am 27. September 2019 wurde auf dem DFB-Bundestag einstimmig die Einführung der Futsal-Bundesliga zur Saison 2021/2022 beschlossen, bevor am 27. Januar 2023 die Deutsche Futsal-Meisterschaft der Frauen zur Saison 2023/2024 ins Leben gerufen wurde.

Die Gründung der deutschen Futsal-Nationalmannschaft der Männer wurde durch das DFB-Präsidium am 4. Dezember 2015 beschlossen. Am 30. Oktober 2016 feierte das DFB-Team in Hamburg gegen England sein Debüt. Knapp sechs Jahre später, am 9. September 2022, beschloss das DFB-Präsidium die Gründung der U19 Futsal-Nationalmannschaft der Junioren, die ihr Debüt gegen Litauen am 7. Januar 2023 am DFB-Campus erlebte.