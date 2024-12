Futsal-Rahmenterminkalender für 2025/2026 beschlossen

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am heutigen Freitag den Futsal-Rahmenterminkalender für die kommende Spielzeit verabschiedet. Die Saison in der Futsal-Bundesliga startet am Wochenende 6. und 7. September 2025, die reguläre Spielzeit endet am Wochenende 14. und 15. März 2026.

Die Playoffs starten am darauf folgenden Wochenende, dem 21. und 22. März 2026, und finden ihren Abschluss in der Finalserie im Mai 2026. Das erste von bis zu drei Finalspielen steigt am 9. oder 10. Mai 2026, ein möglicherweise entscheidendes Spiel drei würde am 23. oder 24. Mai 2026 stattfinden.

Die Relegationsrunde zwischen dem Neunten der Futsal-Bundesliga und den fünf Regionalligameistern beginnt am 4. und 5. April 2026.