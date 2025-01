Die deutsche U 19-Futsal-Nationalmannschaft startet heute in Litauen in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2025 in der Republik Moldau. Die DFB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Georgien, die Gastgeber und Malta.

Den Auftakt macht am heutigen Mittwoch (ab 15.30 Uhr deutscher Zeit) das Duell mit Georgien. Bereits einen Tag später, am Donnerstag (ab 18.30 Uhr), trifft die DFB-Auswahl auf Litauen, bevor am Samstag (ab 15.30 Uhr) das finale Spiel gegen Malta steigt. Alle Partien werden live auf der Videoplattform des litauischen Verbandes übertragen.

Gerlach: "Als Einheit auftreten"

"Die Belastung wird mit drei Spielen in vier Tagen sehr hoch sein, vor allem mit einem Zwölfer-Kader", sagt Cheftrainer Daniel Gerlach. "Doch ich bin überzeugt von den Fähigkeiten meiner Mannschaft. Wir werden als Einheit auftreten, um uns in dieser Gruppe erfolgreich durchzusetzen." Es ist die zweite EM-Qualifikationsteilnahme für eine deutsche U 19, vor zwei Jahren war das Team kurz nach seiner Gründung nicht über die Vorrunde hinausgekommen.

Diesmal zieht lediglich der Gruppensieger in die Hauptrunde der EM-Qualifikation ein. Sie findet Ende März statt, Gegner des deutschen Teams wären dabei Italien, Rumänien und die Slowakei. Die Endrunde steigt zwischen dem 28. September und 5. Oktober 2025 in der Republik Moldau.