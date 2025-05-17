Der Showdown geht weiter: Heute (ab 18 Uhr) stehen sich der TSV Weilimdorf und der SSV Jahn Regensburg im zweiten Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft in der Futsal-Bundesliga gegenüber. Das erste Duell entschied Titelverteidiger TSV Weilimdorf am vergangenen Wochenende 5:1 für sich und kann damit bereits heute erneut Meister werden. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer steht im Finale?

Im Finale trifft der TSV Weilimdorf, dreimaliger Deutscher Meister und Vorjahressieger, auf den SSV Jahn Regensburg. Weilimdorf schloss die reguläre Saison mit 42 Punkten auf Rang drei ab und zog mit Siegen über den FC Liria Berlin (6:2 und 8:0) und den Hamburger SV (10:8 und 2:1) ins Finale ein. Jahn Regensburg beendete die reguläre Saison mit 30 Punkten auf Plat vier. Im Viertelfinale setzte sich der Jahn gegen den MCH Futsal Club Bielefeld durch (7:1 und 6:4), im Halbfinale gelang es, mit HOT 05 das beste Team der regulären Saison auszuschalten (3:0 und 2:1).

Wie ist der Modus?

Wie auch die bisherigen Play-off-Runden wird das Finale in einer Best-of-three-Serie ausgetragen. Deutscher Meister wird also, wer zuerst zwei Spiele für sich entscheidet. Im ersten Duell hatte Jahn Regensburg Heimrecht, das zweite Duell heute findet in der SCHARRena in Stuttgart statt. In einem möglichen Spiel drei in einer Woche hätte erneut Weilimdorf das Heimrecht.

Wo werden die Spiele übertragen?

Alle Finalspiele werden exklusiv und kostenlos bei Sportdeutschland.TV übertragen und sind zudem auch auf dem YouTube-Kanal SDTV zu sehen.

Wo gibt es Tickets?

Tickets sind im Ticketshop des TSV Weilimdorf erhältlich.

Wo gibt es weitere Infos?

Auf DFB.de im Bereich Futsal-Bundesliga gibt es alle Infos zu den Teams sowie den Spielplan und die Tabelle im Überblick. Ausführliche Informationen zum Regelwerk im Futsal gibt es in der Rubrik "Was ist Futsal?". Zudem finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB zahlreiche Inhalte zur Futsal-Bundesliga sowie aktuelle Informationen rund um die Übertragungen der Spiele.