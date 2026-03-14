Futsal
Live auf Sporteurope.tv: Futsal-DM der Frauen und Juniorinnen
Heute und am Sonntag finden in der Sportschule Wedau in Duisburg die Saisonhöhepunkt für die Frauen, B- und C-Juniorinnen im Futsal statt - die Deutschen Futsal-Meisterschaften. Nachdem 2025 die Meisterschaft der B-Juniorinnen erfolgreich wiedereingeführt wurde, feiert in diesem Jahr die Meisterschaft der C-Juniorinnen ihr Comeback. Alle Partien am Wochenende werden live und kostenlos auf Sporteurope.TV übertragen.
Die 18 teilnehmenden Teams, jeweils sechs pro Altersklasse, haben sich über ihre Leistungen in den regionalen Meisterschaften qualifiziert. Mit dabei sind mit dem SC Preußen Münster (vormals: UFC Münster) und 1. FC Union Berlin auch zwei Titelverteidiger in ihren Altersklassen. Gespielt wird jeweils in zwei Dreiergruppen.
Halbfinale und Endspiel am Sonntag
In der Vorrunde am Samstag trifft jedes Team einmal auf seine beiden Gruppengegner. Am Sonntag kommt es dann zu den Halbfinalspielen, in denen jeweils die Gruppenersten auf die -zweiten der Parallelgruppen treffen. Anschließend folgt das Platzierungsspiel um Platz fünf zwischen den beiden Dritten der Vorrundengruppen. Die Verlierer der Halbfinalpartien treffen in einem Spiel um Platz drei aufeinander, ehe das Finale um die Deutsche Meisterschaft steigt.
Das erste Spiel wird am Samstag um 10 Uhr angepfiffen, den Abschluss macht am Sonntag voraussichtlich gegen 15.30 Uhr das Finale der Frauen. Zusätzlich zu den Livestreams auf Sporteurope.TV können die Spielstände der einzelnen Partien der Frauen sowie der B-Juniorinnen und C-Juniorinnen auf FUSSBALL.DE eingesehen werden. Weitere Inhalte und Eindrücke vor Ort gibt es über den DFB-Futsal-Kanal auf Instagram.
Gruppeneinteilung der Frauen
Gruppe A
SC Preußen Münster
1. FC Union Berlin
1. FC Riegelsberg
Gruppe B
Futsal Panthers Köln
1. FC Donzdorf
Walddörfer SV
Die Gruppeneinteilung der B-Juniorinnen
Gruppe A
1. FC Saarbrücken
Bischofswerdaer FV
Karlsruher SC
Gruppe B
VfR Warbeyen
1. FC Union Berlin
GVO Oldenburg
Die Gruppeneinteilung der C-Juniorinnen
Gruppe A
SV Meppen
1. FC Köln
SG Wienau/Freirachdorf/Maischeid
Gruppe B
1. FC Magdeburg
TuS Chlodwig Zülpich
TSV Jahn Calden
Kategorien: Futsal
Autor: mah
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