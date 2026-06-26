Futsal
Zweiter Futsal-B-Lizenz-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen
20 Trainer*innen haben in der Saison 2025/2026 in einem Sonderlehrgang ihre Futsal-Lizenz erfolgreich erworben. Die Teilnehmer*innen aus Vereinen der Futsal-Bundesliga, den Regionalverbänden sowie den Futsal-Stützpunkten der Landesverbände absolvierten damit den zweiten B-Lizenz-Lehrgang in der Geschichte des deutschen Futsals.
Futsal-Bundestrainer und Lehrgangsleiter Marcel Loosveld zog ein positives Fazit: "Die Teilnehmer*innen haben im vergangenen Jahr großen Einsatz und viel Leidenschaft gezeigt. Sie haben sich fachlich und persönlich weiterentwickelt und sind nun bestens darauf vorbereitet, ihre Teams im Futsal zu fördern.“
Mit Blick auf die kommende Saison 2026/2027 bauen der DFB und seine Landesverbände die Qualifizierungsstruktur im Futsal weiter aus. Mit dem Futsaltrainer*in-Zertifikat und der Futsal-C-Lizenz werden künftig neue Ausbildungsangebote auf Landesverbandsebene geschaffen. Beide Qualifizierungen bilden die Grundlage für den weiteren Weg bis zur Futsal-B-Lizenz.
Rund 53.000 Teams von den Juniorinnen bis zu den Erwachsenen nahmen in der vergangenen Saison an den Hallenmeisterschaften der Landesverbände teil. "Mit den neuen Qualifizierungsangeboten schaffen wir die Voraussetzungen, Trainerinnen im Hallenfußball künftig noch gezielter auszubilden und den Futsal an der Basis weiterzuentwickeln“, sagt Markus Stenger, DFB-Direktor Amateurfußball & Fußballentwicklung.
Die gemeinsame Qualifizierungsstruktur richtet sich nicht ausschließlich an Futsal-Trainer*innen. Auch Trainer*innen aus dem Kinder-, Jugend- und Erwachsenenfußball können die Angebote für ihre Arbeit in der Halle nutzen. Vermittelt werden unter anderem Spielformate im Kinder- und Jugendfußball, taktisch-technische Grundlagen des Futsals sowie Grundlagen des Trainings und Coachings.
Mit dem gemeinsamen Angebot wollen DFB und Landesverbände die Qualifizierung von Trainer*innen im Hallenfußball weiter stärken und den Futsal in Deutschland nachhaltig fördern.
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
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