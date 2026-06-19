WM-Qualifikation: Futsal-Team gegen Kroatien und Litauen

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft bekommt es in der Hauptrunde der WM-Qualifikation mit dem EM-Dritten Kroatien und Litauen zu tun. Dies ergab die Auslosung der zwölf Dreiergruppen, die im UEFA-Hauptquartier in Nyon/Schweiz vorgenommen wurde.

Bundestrainer Marcel Loosveld zur Auslosung: "Wir haben im April erst gegen Kroatien gespielt und gezeigt, dass wir mit diesen Nationen mithalten können. Es wird keine leichte Aufgabe, sie sind ein starker Gegner. Aber wir wissen schon, was ihre Stärken und Schwächen sind. Litauen ist die Unbekannte in der Gruppe, aber wir werden uns auf sie einstellen und Informationen einholen. Diese Spiele werden sehr wichtig, wenn wir mindestens Zweiter werden wollen."

Die Spiele der Hauptrunde werden zwischen September 2026 und März 2027 ausgetragen. Die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Eliterunde, die restlichen Zweiten spielen im April 2027 die übrigen Startplätze in den Play-offs aus.