Futsal
Erstes Heimspiel in der WM-Quali: Jetzt Tickets sichern!
Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel in die Hauptrunde der WM-Qualifikation. Am Sonntag, 18. Oktober 2026 trifft das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr auf Litauen.
Tickets für das erste Heimspiel sind ab sofort im DFB-Ticketshop verfügbar. Sitzplatzkarten der Kategorie 1 kosten 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) und für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind Tickets der Kategorie 2 erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für den Eintritt in allen Kategorien 5 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind in Kategorie 2 für 7,50 Euro erhältlich. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitperson zahlen 5 Euro.
Neben Deutschland und Litauen ist auch Kroatien in der Qualifikationsgruppe 3. Die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Eliterunde, die restlichen Zweiten spielen im April 2027 die übrigen Startplätze in den Play-offs aus.
Die Termine in der WM-Qualifikation
18. Oktober 2026, 18 Uhr: Deutschland-Litauen (Westenergie Sporthalle, Mülheim an der Ruhr)
6. November 2026: Kroatien - Deutschland (Rijeka)
27. Februar 2027: Litauen - Deutschland
3. März 2027: Deutschland - Kroatien
Kategorien: Futsal
Autor: dfb
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