Ein besonderes Jubiläum, ein hochkarätiger Gegner und eine Weltpremiere: Zum zehnjährigen Bestehen der deutschen Futsal-Nationalmannschaft empfängt das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld am 9. Dezember (ab 19 Uhr) den Futsal-Rekordweltmeister Brasilien. Austragungsort ist der SAP Garden in München, der im Rahmen der SQAD-Futsal-Challenge zur Bühne des weltweit größten Futsal-Highlights des Jahres wird.

"Die Vorfreude auf dieses besondere Duell in unserem Jubiläumsjahr ist riesig", sagt Loosveld. "Mit Brasilien treffen wir auf eine der stärksten Futsal-Nationen weltweit. Unsere Ambition ist es, den Rekordweltmeister herauszufordern. Je mehr Fans uns dabei in München in dieser wunderbaren Arena unterstützen, desto unvergesslicher wird dieser Abend für uns alle."

Futsal-Sichtbarkeit nachhaltig stärken

Mit der SQAD-Futsal-Challenge starten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und SQAD21 zugleich eine Innovationskooperation mit dem gemeinsamen Ziel, die Entwicklung und Sichtbarkeit des Futsals in Deutschland nachhaltig zu stärken und die Sportart international weiterzuentwickeln.

Für ein Ausrufezeichen sorgt eine technologische Weltpremiere: Mit dem SQAD FUTSAL+ COURT erlebt die Welt erstmals ein Futsal-Länderspiel auf einem vollständig programmierbaren LED-Glasboden auf Basis der innovativen ASB GlassFloor-Technologie. Die neue Plattform verbindet Spitzensport mit digitalen Erlebniswelten und eröffnet völlig neue Möglichkeiten, Sport, Entertainment und Technologie miteinander zu verschmelzen. Damit markiert SQAD21 den Beginn einer neuen Generation von Sport-Entertainment.

Neben dem sportlichen Topduell erwartet die Fans ein hochwertiges Rahmenprogramm mit Entertainment-Highlights für die ganze Familie.

Tickets ab 10 Euro

Eintrittskarten für die SQAD-Futsal-Challenge können nun im DFB-Ticketshop erworben werden. Sitzplatzkarten sind ab 20 Euro (ermäßigt ab 15 Euro) erhältlich. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind Tickets im Familien- und Fanblock für 10 Euro erhältlich.

Auch Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft zahlen im Fanblock hinter dem Tor nur 15 Euro pro Ticket.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund zudem auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.