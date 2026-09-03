Freie Plätze für Tagestour nach Augsburg

Für die Tagestour zum Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Griechenland am Sonntag, 27. September 2026, sind noch Plätze verfügbar. Die Fan-Club-Betreuer Hans-Joachim "Bubi" Toews und Martin Seyler bieten eine gemeinsame Busfahrt nach Augsburg an.

Der Anpfiff in der Augsburger WWK Arena erfolgt um 20.45 Uhr. Vor dem Spiel bleibt ausreichend Zeit, um die Stadt zu erkunden oder sich gemeinsam mit anderen Fans auf den Fußballabend einzustimmen.

Eintrittskarte und Busfahrt inklusive

Der Reisepreis beträgt 90 Euro pro Person. Darin enthalten sind die Eintrittskarte für das Länderspiel sowie die Hin- und Rückfahrt in einem modernen Reisebus.

Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Schmelz-Michelbach am Marktplatz, in Elversberg am P&R-Parkplatz an der URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde sowie in Landau in der Pfalz. Die genauen Abfahrtszeiten werden noch bekannt gegeben.

Wer das DFB-Team in Augsburg live unterstützen möchte, kann sich jetzt einen der freien Plätze sichern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Hans-Joachim "Bubi" Toews unter +49 175 4338958 oder bei Martin Seyler unter +49 178 8319254.