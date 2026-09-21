Wochenend-Aktionen in Augsburg: Das Rahmenprogramm für Fans

Kultur, Stadtführungen und Fan-Treffpunkte

Rund um das Länderspiel in Augsburg wartet auf alle Fans der deutschen und der griechischen Nationalmannschaft ein vielfältiges Wochenendprogramm. Neben kostenlosen Angeboten für alle Stadionbesucher*innen in Fankleidung profitieren Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft in Zusammenarbeit mit "Augsburg Calling“ von exklusiven Aktionen. Augsburg Calling ist eine nicht-kommerzielle Fan-Initiative im Fußball, welche sich die nachhaltige Förderung einer positiven Willkommenskultur auf die Fahne geschrieben hat.

Egal ob im DFB-Trikot oder in den Farben der griechischen Gäste: Wer am Wochenende des 26. und 27. September 2026 in Augsburg Flagge zeigt, kann die Fuggerstadt von ihrer besten Seite erleben. Von Museumsbesuchen über Stadtführungen bis hin zum gemütlichen Ausklang im Biergarten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Angebote für alle Fans im Trikot oder Fanbekleidung

Kostenloser Museumsbesuch

Auf den Spuren von Bertolt Brecht, Jakob Fugger und Leopold Mozart: Am 26. und 27. September 2026 ist der Eintritt in ausgewählte Museen im Trikot oder in Fankleidung (z. B. mit Fanschal) kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beteiligte Museen:

Öffentlicher Stadtrundgang

Erlebt die UNESCO-Welterbestadt bei einer rund zweistündigen Führung.

Wann: Samstag, 26. September, und Sonntag, 27. September 2026 (jeweils um 11:00 und 14:00 Uhr)

Sprachen: Deutsch und Englisch

Treffpunkt: Tourist-Information am Rathausplatz

Konditionen: Kostenlose Teilnahme im Trikot oder in Fankleidung (vorbehaltlich Verfügbarkeit)

Anmeldung: Mindestens 30 Minuten vor Beginn direkt vor Ort in der Tourist-Information am Rathausplatz

Exklusive Aktionen für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft

(In Zusammenarbeit mit Augsburg Calling)

Stadtführung "Augsburg in 90 Minuten!“

Wann: 26. und 27. September 2026, jeweils um 12:00 Uhr

Details: Maximal 25 Mitglieder pro Gruppe, Teilnahme kostenlos

Anmeldung: Per E-Mail an fan-aktionen@dfb.de unter Angabe des Namens, der Mitgliedsnummer, des Veranstaltungstitels und des Wunschtermins (ein Mitglied + max. drei Begleitpersonen; begrenztes Kontingent)

Anmeldeschluss: 24. September 2026

Vorabendtreff im Altstadt Café: Gemeinsames Einstimmen auf die Partie bei "Augsburg Calling trifft den Fan Club Nationalmannschaft“.

Wann: Samstag, 26. September 2026, ab 18:00 Uhr

Ort: Altstadt Café, Am Judenberg, 86150 Augsburg

Anmeldung: Per E-Mail an fan-aktionen@dfb.de unter Angabe des Namens, der Mitgliedsnummer und des Veranstaltungstitels (ein Mitglied + max. drei Begleitpersonen; begrenzte Kapazität)

Anmeldeschluss: 23. September 2026

Bootsfahrt in Augsburg: Entdeckt die Fuggerstadt entspannt vom Wasser aus.

Wann: Sonntag, 27. September 2026, von 14:00 bis 16:30 Uhr

Ort: Augsburger Kahnfahrt, Riedlerstraße 11, 86152 Augsburg

Details: Die Teilnahme ist kostenlos. Optional stehen vor Ort verschiedene kulinarische Angebote zur Auswahl (z. B. hausgemachte Käsespätzle für 14,90 Euro oder Schweinebraten für 17,90 Euro). Weitere Informationen unter kahnfahrt-augsburg.de.

Anmeldung: Per E-Mail an fan-aktionen@dfb.de unter Angabe des Namens, der Mitgliedsnummer und des Veranstaltungstitels (ein Mitglied + max. drei Begleitpersonen; begrenzte Kapazität)

Anmeldeschluss: 22. September 2026

Fan-Treff im Riegele Biergarten: Der Fan Club Nationalmannschaft lädt gemeinsam mit eigenständigen Fanclubs zum großen Wiedersehen ein.