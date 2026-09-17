In Amsterdam im 90er-Retrotrikot

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Länderspiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp in den Retro-Auswärtstrikots von 1990 bestreiten. Beim Auftaktspiel der neuen Saison in der UEFA Nations League am 24. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande läuft das DFB-Team in den grünen Jerseys von adidas auf. In diesen Trikots wurde die Nationalmannschaft 1990 in Italien Weltmeister, das Auswärtstrikot trug das DFB-Team beim Halbfinalsieg im Elfmeterschießen gegen England.

Vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 hatte DFB-Partner adidas eine Bringback-Kollektion herausgebracht, die insgesamt fünf von ikonischen DFB-Trikots inspirierte Neuauflagen umfasste, unter anderem das Auswärtsjersey von 1990.