Jürgen Klopp hat heute am DFB-Campus in Frankfurt sein erstes Aufgebot als Bundestrainer der A-Nationalmannschaft der Männer nominiert. Für die vier anstehenden Spiele im Rahmen der UEFA Nations League berief Klopp insgesamt 44 Spieler in zwei Kader. Die Auswahl für die ersten beiden Spiele am 24. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande und am 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg gegen Griechenland umfasst zunächst 24 Spieler. Für die beiden Partien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München gegen Serbien und das Rückspiel gegen Griechenland am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr MESZ, live bei RTL) in Thessaloniki stoßen 20 weitere Akteure zum Team, während ein Großteil der Nationalspieler des Aufgebots für die ersten beiden Spiele wieder zu den Vereinen abreist.

Für den Kader, der von Montag an bei DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammenkommt, kehren im Vergleich zum WM-Aufgebot im Sommer die Torhüter Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam) und Finn Dahmen (FC Augsburg) ins Aufgebot zurück, außerdem die Verteidiger Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) sowie in der Offensive Anton Stach (Leeds United), Chris Führich (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford) und Serge Gnabry (Bayern München). Neu dabei im Kreis der Nationalmannschaft sind Hennes Behrens vom FC Augsburg, die früheren deutschen Junioren-Nationalspieler Max Rosenfelder, Philipp Treu und Yannik Engelhardt vom SC Freiburg und Bambasé Conté von der TSG Hoffenheim sowie Younes Ebnoutalib von Eintracht Frankfurt.

Es gibt noch Tickets für München

Im Anschluss an das Griechenland-Spiel in Augsburg kehren im Vergleich zum WM-Kader Noah Atubolu und Jonathan Burkardt von Eintracht Frankfurt zurück zum A-Team, außerdem Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart, Ridle Baku und Brajan Gruda von RB Leipzig, Saïd El Mala vom 1. FC Köln, Tom Bischof vom FC Bayern München und Karim Adeyemi vom FC Barcelona. Erstmals dabei sind U 17-Welt- und Europameister Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Felix Keidel (SV Elversberg), U 21-Europameister Vitaly Janelt (Brentford FC) sowie die U 21-Nationalspieler Mika Baur (Celtic Glasgow) und Derry Scherhant (SC Freiburg).

Das Heimländerspiel in Augsburg, bei dem es erstmals seit 20 Jahren wieder Stehplätze gibt, ist seit Wochen ausverkauft, es gibt nur noch vereinzelt Restkarten.

Hier geht's zu den Tickets für das Serbien-Spiel in München.