Klopp: "Wir haben ein paar Zeichen gesetzt"

Nur ein Tor hat gefehlt. Die deutsche Nationalmannschaft hat die XXL-Länderspielphase mit vier Partien in der UEFA Nations League mit einem 0:0 gegen Griechenland in Thessaloniki beendet. Bundestrainer Jürgen Klopp zieht zum Abschluss ein Fazit und blickt schon auf die kommenden beiden Partien im November voraus.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der Mannschaft?

Jürgen Klopp: Wenn mir jemand vor einer Woche gesagt hätte, dass wir am Donnerstag und Sonntag so eine Leistung abrufen, dann hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte das in der Kürze der Zeit nicht für möglich gehalten. Wir hatten eine herausragende erste Halbzeit, das war außergewöhnlich. Der einzige Makel war, dass wir kein Tor gemacht haben, nur eins, das nicht gezählt hat. Wir hätten gerne gewonnen, das ist der einzige Wermutstropfen.

Frage: Wie fällt denn Ihr Fazit der zwei Wochen aus? Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Klopp: Es hieß, dass der deutsche Fußball im Keller ist und es keine Talente gibt. Ich habe zwei Wochen mit 43 Spielern zusammengearbeitet. Denen fehlt kein Talent. Die haben Lust, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Jeder hat sich gezeigt, alle hatten ihre Berechtigung. Wir haben ein paar Zeichen gezeigt, dass wir ein paar Dinge besser können, als man uns das zugetraut hat. Ich wollte etwas anschieben, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Harte Arbeit, viele Informationen, das Talent läuft den Jungs aus den Ohren raus.

Frage: Es gab zwei Kader. Wie ist Ihr Plan für die beiden Spiele im November?

Klopp: Es wird ein kleinerer Kader sein. Das ist klar. Wir werden nicht zwei verschiedene Spiele mit zwei verschiedenen Mannschaften machen. Diese Spieler plus die U 21-Spieler ist ein Pool, mit dem wir in die Zukunft gehen. Aber die Tür ist offen für jeden. Sperrangelweit. Wir haben jetzt viele Alternativen auf verschiedenen Positionen. So kann man eine Fußball-Idee weiterentwickeln. Wenn die Spieler demnächst kommen, wird die DFB-Fußballfestplatte nicht komplett leer sein. Wir werden nicht bei Null anfangen.

Frage: Philipp Treu hat als Rechtsverteidiger drei Spiele gemacht. Wie bewerten Sie seine Auftritte?

Klopp: Wir hatten keine drei Spiele geplant gehabt. Man hatte nicht gemerkt, dass ein Neuling gespielt hat. Er hat einen tollen Job gemacht. Es war rotzfrech. In unseren offensiven Abläufen ist er weit vorne. Er hat großen Spaß gemacht.