Torloses Remis in Griechenland

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der Länderspielperiode in Griechenland 0:0 (0:0) gespielt. Mit nun fünf Punkten nach vier Spielen der Nations League 2026/2027 liegt die DFB-Auswahl in der Gruppe hinter den Niederlanden und den Griechen (je 8) weiter auf dem dritten Platz.

Bundestrainer Jürgen Klopp setzte in Thessaloniki im Tor erneut auf Jonas Urbig, vor dem Malick Thiaw und Waldemar Anton die Innenverteidigung bildeten, auf den Außenpositionen liefen David Raum und Philipp Treu auf. Im defensiven Mittelfeld agierten Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic, offensiv starteten Kapitän Florian Wirtz und Derry Scherhant hinter Sturmspitze Jonathan Burkardt.

Die erste Großchance hatten die Gastgeber, Urbig parierte den Kopfball des freistehenden Georgios Masouras glänzend (2.). Nach dem ersten Schreck kam das DFB-Team aber besser in die Partie und übernahm langsam die Spielkontrolle. Wirtz meldete Deutschland in der achten Minute nach feinem Dribbling erstmals offensiv an, wurde aber noch entscheidend geblockt.

Auch der nächste gute deutsche Angriff endete bei Wirtz, der nach Flanke von Scherhant aber unglücklich Mitspieler Burkardt anköpfte (20.). Kurz darauf schlenzet Scherhant nach deutschem Ballgewinn etwas zu zentral und stellte so Keeper Konstantinos Tzolakis so vor keine Probleme (23.). Der nächste Abschluss von Raum nach einer Eckenvariante machte ihm da schon mehr Mühe (25.).

Scherhant verpasst zweimal knapp

Dann schlug es hinter Tzolakis ein, doch der vermeintliche Premierentreffer von Burkardt fand wegen eines Handspiels in der Torentstehung keine Anerkennung (32.). Scherhant schnupperte vor der Pause auch am Führungstreffer, sein Flachschuss aus 16 Metern rauschte aber um Zentimeter am Pfosten vorbei (43.). Auch wenig später wurde es knapp: Wirtz zog ab, Burkardt grätschte knapp am aufsetzenden Ball vorbei (45.+3). Nach einer überzeugenden ersten Hälfte fehlte so am Ende nur das Tor.

Karl eröffnete die zweite Halbzeit mit dem 14. deutschen Torschuss (47.), danach versuchten die Griechen mit mehr Körperlichkeit das deutsche Offensivspiel zu stören. Treu verpasste nach Zuspiel von Wirtz im griechischen Strafraum den richtigen Moment für den Abschluss (55.). Klopp brachte in der 63. Minute frische Kräfte: Said El Mala und Nick Woltemade kamen für Karl und Burkardt in die Partie. Und fast hätte es unmittelbar danach zum deutschen 1:0 gereicht, Scherhant traf den Ball aber nach feiner Ballstaffette nicht voll (64.).

Der deutsche Druck wurde nun zwischenzeitlich wieder ein wenig stärker, die zwingenden Abschlüsse ließen aber noch auf sich warten. Dafür öffnete sich plötzlich die Tür für die Gastgeber, doch Masouras traf freistehend per Kopf den Ball nicht richtig (77.). Griechenland erarbeitete sich im Verlauf der Halbzeit mehr Spielanteile, störte das deutsche Offensivspiel schon im Ansatz. In der 83. Minute folgte der nächste Doppelwechsel, bei dem Bambasé Conté und Mika Baur für Scherhant und Bischof ins Spiel kamen. und wieder hätte es direkt fast mit dem Tor geklappt, Treu war beim Abschluss aber zu überrascht (87.).