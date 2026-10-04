Klopp: "Spiel und Laufwege waren herausragend"

Nach einer intensiven und teilweise hitzigen Partie haben sich Griechenland und Deutschland am vierten Spieltag der Nations League in Thessaloniki torlos getrennt. Der Rückstand auf die Niederlande und die heutigen Gastgeber beträgt somit weiterhin drei Punkte. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Jürgen Klopp: Ich bin sehr zufrieden, weil ich weiß, wo wir herkommen. Nach einer Woche so eine Halbzeit zu spielen, hätte ich nicht geglaubt. Die Jungs haben ein Spiel abgeliefert, das top war. Spiel und Laufwege waren herausragend. Ab der 60. Minute sind wir unruhiger geworden, da waren die Abläufe nicht mehr klar, aber das ist nicht ungewöhnlich. Ich bin sehr angetan von der Mannschaft und der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Jeder hat sich gezeigt in den zwei Wochen, jeder hat die Nominierung gerechtfertigt. Wenn wir kollektiv so verteidigen, dann können die Jungs kicken.

Florian Wirtz: Wir haben viel Druck aufgebaut, das Tor aber einfach nicht gemacht. Das ist natürlich ärgerlich. Insgesamt, finde ich, kann man aber trotzdem zufrieden sein, da schon viel Gutes dabei war. Man darf auch immer nicht vergessen, dass wir erst seit einer Woche zusammen sind.

Derry Scherhant: Ich denke, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hätten uns nur belohnen müssen. Wir haben viele Sachen gut gemacht, aber sicher wäre ein Sieg heute schöner gewesen. Ich bin schon zufrieden mit meinen ersten Länderspielen, es hat Spaß gemacht. Ich habe mir vorgenommen, selbstbewusst zu sein und alles zu geben.