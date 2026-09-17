Jetzt für das Fan-Match in Amsterdam bewerben!

Zum Auftakt der UEFA Nations League trifft die deutsche Fan-Elf am 24. September in Amsterdam auf die niederländische Fan-Auswahl. Anstoß des Fan-Matches ist um 14.30 Uhr auf Kunstrasenplatz 2 beim FC Amsterdam im Sportpark De Nieuwe Kern (Buitensingel 8, 1114 BE Amsterdam-Duivendrecht). Bitte bringt daher ausschließlich Hallen- oder Kunstrasenschuhe mit.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können Teil der deutschen Fan-Elf werden und das Team auf dem Platz unterstützen. Eine Anmeldung für das Fan-Match ist bis zum 20. September 2026 hier möglich. Auch Zuschauer*innen sind herzlich willkommen! Detaillierte Informationen zur Anfahrt folgen in Kürze in den Fan-Infos. Bitte beachtet, dass die aktuell bei Google Maps hinterlegten Angaben nicht korrekt sind.

Das Vereinsheim öffnet als zentraler Treffpunkt ab 15 Uhr für alle Fans, für das leibliche Wohl ist vor Ort gesorgt. Am Fantreff könnt ihr euch zudem die exklusiven Spieltagspins gegen eine Spende sichern. Mit eurer Unterstützung fördert ihr direkt den "Bunten Kreis" - eine gemeinnützige Organisation, die chronisch, krebs- und schwerstkranke Kinder sowie ihre Familien in Bayerisch-Schwaben fachkundig und ganzheitlich begleitet.

Weitere Informationen zu den Fan-Angeboten in Amsterdam findet ihr in den Fan-Infos.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Auftakt in Amsterdam und zahlreiche Bewerbungen!