Zum Abschluss der Gruppenphase der UEFA Nations League 2026/2027 trifft die Männer-Nationalmannschaft am 16. November in Berlin auf die Niederlande. Der öffentliche Ticketverkauf für den Länderspiel-Klassiker im Olympiastadion startet am kommenden Dienstag, 22. September, um 10 Uhr im DFB-Ticketportal.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft haben bereits ab diesem Donnerstag (ab 10 Uhr) die Möglichkeit, Tickets zu erwerben. Für Fan-Club-Mitglieder gibt es wieder die limitierten 15-Euro-Tickets (in den Blöcken R1-R3 und S1-S3) sowie Karten in weiteren Kategorien.

Jetzt Fan-Club-Mitglied werden und Ticket-Vorteile sichern.

Auch in Berlin schafft der DFB mit dem Fanblock einen preisgünstigen Bereich für Fans, die die Nationalmannschaft aktiv unterstützen möchten. Da das Olympiastadion ausschließlich über Sitzplätze verfügt, sind auch die Plätze im Fanblock - wie alle anderen Plätze - mit Klappsitzen ausgestattet.

Der Fanblock befindet sich in der Ostkurve und umfasst folgende Blöcke:

R1-R3 und S1-S3: 15 Euro für Fan-Club-Mitglieder, Normalpreis 18 Euro

Q1-Q4 und T1-T4: 25 Euro

Hinweis zum Fanblock: Der Fanblock ist als Bereich für die aktive Unterstützung der Mannschaft vorgesehen. Daher kann es während des Spiels zu Sichtbehinderungen kommen, beispielsweise durch Fahnen oder andere Fanutensilien. Wir bitten alle Ticketinhaber*innen um Verständnis und empfehlen, dies bei der Platzwahl zu berücksichtigen.

Hinweis zu den 15-Euro-Tickets: In der exklusiven Fan-Club-Verkaufsphase sind die Tickets in den Blöcken R1-R3 und S1-S3 ausschließlich Fan-Club-Mitgliedern vorbehalten. Mitglieder können nur für sich selbst und für bis zu fünf weitere Mitglieder 15-Euro-Tickets bestellen, also insgesamt maximal sechs Eintrittskarten. In anderen Blöcken können Fan-Club-Mitglieder aber weiterhin Karten für Nicht-Mitglieder mitbestellen. Die Verfügbarkeit der 15-Euro-Tickets ist begrenzt – es gilt das Prinzip "first come, first served".

Mitglieder der Fanbase profitieren von einem 24-stündigen Vorkaufsrecht und können somit ab dem 21. September um 10 Uhr bis zu zwei Tickets zum Normalpreis kaufen. Jetzt gratis anmelden und profitieren.

Eigenständig organisierte Fanclubs wurden separat per E-Mail informiert.

Der DFB wird zum Länderspiel in Berlin auch wieder Familienblöcke anbieten (Blöcke 1.1, 1.2, 2.1., 2.2, 3.1, 3.2). Für Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind im Familienblock Tickets für 10 Euro erhältlich (solange der Vorrat reicht). Kindertickets sind nur in Zusammenhang mit einem Normalpreis-Ticket buchbar. Es erfolgt eine Kontrolle der Ermäßigungsberechtigung (Altersnachweis) am Eingang. Im Familienblock gilt ein striktes Rauchverbot.

Weitere Infos zum DFB-Ticketing gibt es in unseren Ticketing-FAQ.

Für Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen bietet der Deutsche Fußball-Bund auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an.