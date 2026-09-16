Stehplätze bei Länderspielen: Das müssen Fans wissen

Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten können Fans im Stadion wieder Spiele der A-Nationalmannschaften der Frauen und Männer sowie der U 21 von Stehplätzen aus verfolgen. Damit setzt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ein Zeichen für die Bedeutung von Fans und Fankultur bei Länderspielen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen dazu im FAQ.

Seit wann gibt es wieder Stehplätze bei Länderspielen?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im August 2026 die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen der A-Teams der Frauen und Männer sowie der U 21-Nationalmannschaft beschlossen. Bei den nächsten Heimländerspielen der Männer-Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Griechenland am 27. September (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Augsburg und gegen Serbien am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in München werden erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder Stehplatztickets angeboten.

Grundlage dessen ist die Entscheidung des UEFA-Exekutivkomitees, die seit der Saison 2022/2023 geltende Öffnung für Stehplätze im Rahmen eines Beobachtungsprogramms in zehn beteiligten Nationalverbänden auch in der Saison 2026/2027 fortzusetzen und auf sämtliche UEFA-Wettbewerbe auszuweiten. Bislang beschränkte sich das Programm auf die UEFA-Klubwettbewerbe der Männer.

Warum hat der DFB wieder Stehplätze eingeführt?

Mit der Wiedereinführung der Stehplätze setzt der DFB ein Zeichen für die Bedeutung von Fans und Fankultur bei Länderspielen. Stehplatzbereiche sind seit Jahrzehnten ein prägender Bestandteil des deutschen Fußballs. Der DFB möchte damit auch die Entwicklung einer lebendigen und vielfältigen Fankultur rund um die Nationalmannschaften weiter fördern.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Stehplätze sind ein wichtiger Bestandteil der Fankultur und des Stadionerlebnisses in Deutschland. Aus dem Dialog mit unseren Fans wissen wir, wie groß der Wunsch nach Stehplätzen bei Länderspielen ist. Deshalb haben wir uns in den vergangenen Jahren innerhalb der UEFA für die Wiedereinführung von Stehplätzen bei Länderspielen und Turnieren starkgemacht. Wir freuen uns, diesen Wunsch nun gemeinsam mit unseren Fans umsetzen zu können, und hoffen, damit einen weiteren Beitrag zur positiven Entwicklung der Stimmung bei Länderspielen zu leisten. Außerdem schaffen wir ein weiteres preisgünstiges Angebot für unsere Fans, denn Fußball ist für alle da."

Die Wiedereinführung von Stehplätzen fügt sich ein in die konsequente Neuausrichtung der Fanarbeit des DFB. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot für Fans der deutschen Nationalmannschaften erweitert. Unter anderem können sich mittlerweile neben dem offiziellen Fan Club Nationalmannschaft, den es seit mehr als 20 Jahren gibt und dem mehr als 90.000 Mitglieder angehören, auch eigenständig organisierte Fanclubs beim DFB registrieren. Dieses Angebot nutzen aktuell rund 10.000 Fans in mehr als 500 Fanclubs.

Warum können nicht in jedem Stadion Stehplatztickets angeboten werden?

Stehplätze gehören für viele Fans zu einem lebendigen Stadionerlebnis. Ob sie angeboten werden können, hängt jedoch von den Bedingungen im jeweiligen Stadion ab. Stehplatzbereiche müssen nach den UEFA-Vorgaben so eingerichtet und organisiert sein, dass die festgelegte Kapazität eingehalten wird und die Sicherheit der Fans jederzeit gewährleistet ist. Dazu gehören unter anderem geeignete Sicherheitsbarrieren, geregelte Zu- und Abgänge sowie die Zustimmung der zuständigen Behörden. Bei der Prüfung werden insbesondere folgende Punkte berücksichtigt:

die baulichen und statischen Voraussetzungen des Stadions,

die sichere Gestaltung der Zu- und Abgänge,

die geltenden Sicherheitsanforderungen,

notwendige Genehmigungen,

mögliche Vorgaben des Denkmalschutzes,

die Anforderungen der örtlich zuständigen Behörden.

Deshalb können Stehplätze nicht in jedem Stadion ohne Weiteres eingerichtet werden. Vor allem bei älteren Stadien können größere Umbauten notwendig sein, um die aktuellen Sicherheitsstandards zu erfüllen. Ob eine Umsetzung möglich ist, muss daher für jeden Standort einzeln geprüft werden.

Welches Angebot für Fans schafft der DFB in Berlin?

Das Olympiastadion Berlin ist ein denkmalgeschütztes Stadion und unterliegt damit neben den allgemeinen Sicherheits- und Bauvorschriften zusätzlichen denkmalrechtlichen Anforderungen. Aus diesem Grund ist es ein reines Sitzplatzstadion, dort können keine Stehplätze eingerichtet werden.

Deshalb bietet der DFB für die Partie zum Abschluss der UEFA Nations League gegen die Niederlande am 16. November im Olympiastadion Berlin im Deutschland-Fanblock in der Ostkurve mehr als 3200 Tickets zu einem vergünstigten Preis von 18 Euro an, für Mitglieder im Fan Club Nationalmannschaft kosten die Tickets 15 Euro.

Somit schafft der DFB aufgrund der hohen Fannachfrage auch in Berlin einen preisgünstigen Raum für aktive stimmungsvolle Fankultur und ein gemeinschaftliches Stadionerlebnis.