Im Herbst findet das letzte Qualifikationsspiel der U 21-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien statt. Am 6. Oktober (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn) trifft das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in der Bielefelder SchücoArena auf Georgien. Zuvor stehen zwei Auswärtsspiele auf dem Programm: Am 26. September (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn) spielt die U 21 in Riga gegen Lettland, am 30. September (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn) geht es in Attard gegen Gastgeber Malta an.

Erstmals findet eine Länderspielphase mit drei Spielen über einen Zeitraum von 20 Tagen statt. Antonio Di Salvo hat seine Spieler zuletzt vor knapp sechs Monaten beisammengehabt, äußert aber eine klare Erwartungshaltung: "Wir wollen als Mannschaft wieder schnell zusammenfinden, um die neuen Herausforderungen erfolgreich zu gestalten. Es gilt, mit drei Siegen in Lettland, auf Malta und gegen Georgien unsere Tabellenführung zu verteidigen und damit die Qualifikation für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Serbien und Albanien klarzumachen. Besonders freuen wir uns auf das abschließende Gruppenspiel in der SchücoArena in Bielefeld. Auf der Alm wollen wir gemeinsam mit unseren Fans einen Heimsieg und die Quali feiern. Ich bin sicher, dass uns dies mit der Unterstützung des Publikums gelingen wird."

Karten für das letzte U 21-EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien in der SchücoArena in Bielefeld sind im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erhältlich. Sitzplatzkarten gibt es ab 15 Euro (ermäßigt ab zehn Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils neun Euro. Gruppentickets kosten neun Euro pro Karte und sind für alle Gruppen ab zehn Personen über den Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) erhältlich.

Erstmals Stehplatztickets verfügbar

Zudem sind erstmals für ein Qualifikationsspiel auch wieder Stehplatzkarten verfügbar. Diese gibt es ab neun Euro (ermäßigt ab sieben Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen für die Stehplatz-Kategorie sechs Euro. Mit der Wiedereinführung der Stehplätze setzt der Deutsche Fußball-Bund ein Zeichen für die Bedeutung von Fans und Fankultur bei Länderspielen. Der DFB möchte damit auch die Entwicklung einer lebendigen und vielfältigen Fankultur rund um die Nationalmannschaften weiter fördern.

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist derzeit mit 18 Punkten aus sieben Spielen Tabellenführer in der EM-Qualifikationsgruppe F. Zweiter ist Griechenland mit ebenfalls sechs Siegen aus sieben Spielen, das deutsche Team entschied den direkten Vergleich aber für sich. Nordirland belegt mit aktuell zehn Punkten Rang drei in der Gruppe, gefolgt von Georgien, dem Gegner in Bielefeld. Für die Endrunde der EURO qualifizieren sich die neun Gruppensieger und der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

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