Nach dem souveränen 4:0-Auswärtssieg im Daugava-Stadion gegen Lettland möchte die deutsche U 21-Nationalmannschaft am Mittwoch in der EM-Qualifikation gegen Malta den nächsten Schritt Richtung Europameisterschaft machen. Die beiden Debütanten Noah Darvich und Francis Onyeka sprechen auf DFB.de über ihre ersten Erfahrungen und die anstehende Partie.

Noah Darvich über…

… sein Debüt: Es war ein sehr schönes Gefühl. Es ist immer eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt bei der U 21 ist für mich ein nächster Meilenstein in der Karriere. Deswegen bin ich sehr glücklich und hab viel Lust auf das nächste Spiel.

… die Eindrücke in der Mannschaft: Es ist eine sehr offene Truppe, wo es Spaß macht, dabei zu sein. Es sind tolle Jungs, ich kenne auch schon viele aus Spielen in der Jugend, wo man schon sehr früh gegeneinander spielt. Es macht wirklich jeden Tag Spaß und wir genießen das sehr.

… die Verbindung zu Paris Brunner: Wir haben große Erfolge miteinander gefeiert, das verbindet einen die ganze Fußballkarriere. Deswegen freuen wir uns jedes Mal, wenn wir uns wiedersehen. Wenn man sich häufiger trifft, weiß man auch irgendwann, wie der andere tickt. Auf dem Platz haben sich unsere Qualitäten in den letzten Jahren nicht großartig verändert, deswegen klappt das immer noch sehr gut.

… die U 17-Weltmeister Finn Jeltsch und Assan Ouédraogo: Ich freue mich sehr für die beiden, dass sie es zur A-Nationalmannschaft geschafft haben. Finn war letztes Jahr in Stuttgart ein sehr guter Freund von mir, deswegen hat es mich für ihn besonders gefreut. Es ist, glaube ich, der Traum jedes U-Nationalspielers, irgendwann da anzukommen. Es ist auch mein Traum, deswegen versuchen wir jeden Tag daran zu arbeiten. Die U 21 ist da für uns der nächste Schritt.

… Jürgen Klopp und seinen Blick auf die U 21: Es ist natürlich schön für uns Spieler, dass er uns im Blick hat. Man sieht auch an Finn und Assan, dass eine Chance da ist. Deswegen versuchen wir einfach Gas zu geben und uns bestmöglich zu zeigen. Sowohl bei der SV Elversberg als auch bei der U 21.

… Kontakt zu jungen Spielern der A-Nationalmannschaft: Felix Keidel bei uns in Elversberg ist so der engste Kontakt, der in der A-Nationalmannschaft spielt. Er hat mir auch schon ein bisschen erzählt, dass "Kloppo" einfach das Positive hat. Das bekommt man mit.

… seinen Geburtstag bei der U 21: Es gibt natürlich nichts Schöneres, als hier Geburtstag zu haben (lacht). Es war ein ganz ruhiger Tag mit Abschlusstraining und Besprechung. Am Abend habe ich dann ein Ständchen bekommen und einen kleinen Kuchen, der dann am nächsten Tag gegessen wurde.

… die U 17-Weltmeistermannschaft: Wir hatten da wirklich eine sehr gute Truppe mit vielen guten Einzelspielern. Das sieht man jetzt auch daran, wo viele schon angekommen sind. Es ist normal, dass Entwicklungen da auch unterschiedlich laufen und nicht alle mit 17 Bundesliga spielen. Mit der Zeit kommen immer mehr nach ganz oben, was dann natürlich schön ist. Jeder einzelne aus diesem Kader hat großes Potenzial. Ich bin auch auf die Torhüter gespannt; die waren damals auch sehr gut.

… das Spiel gegen Malta: Die Mission, dass wir hier drei Siege holen wollen, war klar, als wir hierhergekommen sind. Deswegen werden wir sehr fokussiert sein und nichts Verwerfliches machen. Wir sind da gut vorbereitet und werden auch noch gut vorbereitet in den nächsten zwei Tagen. Daher bin ich sehr zuversichtlich.

… das Stadion in Malta: Ich denke, dass das keinen Einfluss hat. In Elversberg ist auch nicht der größte Platz und wir haben ja vor kurzem noch in der Jugend gespielt. Da war es genau so und deswegen ist es eigentlich wie immer.

Francis Onyeka über…

… sein Debüt: Ich habe mich auch sehr gefreut, mein Debüt für die U 21 zu machen. Uns ist der Sieg gelungen und wir schauen jetzt auf die zwei weiteren Spiele.

… Jürgen Klopp und seinen Blick auf die U 21: Ich denke, es ist von jedem das Ziel, irgendwann in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Dafür gibt man dann auch jeden Tag Gas. Natürlich merkt man, dass "Kloppo" jeden im Blick hat. Man arbeitet jetzt darauf hin, um in die A-Nationalmannschaft zu kommen.

… über das Stadion in Malta: Das ist am Ende vollkommen egal. Hauptsache du gewinnst das Spiel am Ende (lacht).