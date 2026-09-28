Für die U 21-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation um die EM 2027 in Albanien und Serbien am Mittwoch (ab 19 Uhr, live bei ProSieben Maxx und auf Joyn) das vorletzte Spiel in der Gruppe F gegen Malta an. Das Hinspiel gewann das DFB-Team vor heimischem Publikum mit 6:0. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie im Centenary Stadion im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Malta wird live bei ProSieben Maxx im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream bei Joyn verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung ab 17.30 Uhr von Matthias Opdenhövel. Kommentator ist Florian Hauser. Ihm steht während des Spiels Experte Markus Babbel und Onfield-Reporter Bent Mildner zur Seite.

Wer leitet die Partie?

Das Spiel im Centenary Stadion wird von einem türkischen Schiedsrichtergespann geleitet. Referee Ozan Ergün wird an den Seitenlinien von Bersan Duran und Bakhtiyar Birinci unterstützt, Vierter Offizieller ist Davt Dakul Celik.

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach nur einer Niederlage aus acht Begegnungen (2:3 gegen Griechenland) führt der DFB-Nachwuchs die Qualifikationsgruppe F aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs vor den punktgleichen Griechen an. Der Vorsprung auf die drittplatzierten Nordiren beträgt bereits acht Zähler. Nach der Partie in Attard steht noch das abschließende Qualifikationsspiel in Georgien an. Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Wer steht im deutschen Kader?

Berufungen zur A-Nationalmannschaft und mehrere Verletzungen führen dazu, dass U 21-Coach Di Salvo insgesamt sieben Neulinge in den Kader berufen hat. Zu den bekanntesten Namen gehört Paris Brunner, der bei der AS Monaco derzeit mit starken Leistungen überzeugt. Auch Noahkai Banks vom FC Augsburg ist erstmals dabei. Der 19-Jährige spielte bislang für US-Juniorenteams, entschied sich nun aber auf U-21-Ebene für Deutschland. Ebenso U 21-Premiere feiern zudem Frank Feller, Laurin Ulrich, Francis Onyeka, Wael Mohya und Karlsruhes Louey Ben Farhat. Der erfahrenste Akteur im deutschen Kader ist Nicolò Tresoldi, der bereits auf 25 Einsätze für die U 21 zurückblickt. Kapitän Tom Bischof trat zunächst für den Nachwuchs an, reiste nach dem Spiel in Lettland für die Partien gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober) weiter zur A-Nationalmannschaft.

Wie sieht die Bilanz gegen Malta aus?

Das Hinspiel zwischen der U 21-Nationalmannschaft und der U 21-Auwahl von Malta im Sportpark Ronhof in Fürth war bisher das erste und einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams. Bei dem 6:0 traf Tom Bischof bereits in der neunten Spielminute und schnürte in der zweiten Halbzeit innerhalb von zwei Minuten seinen Hattrick. Für die weiteren Tore sorgten Lennart Karl - der doppelt traf - und kurz vor Abpfiff Muhammed Damar. Nun gibt es folglich den ersten Auftritt einer deutschen U 21 auf der Mittelmeerinsel.

Wie ist die aktuelle Form der U 21?

Die deutsche Mannschaft hat seit mittlerweile fünf Spielen kein Gegentor mehr kassiert, sollte sie auch gegen Malta ohne Gegentor bleiben, wäre das ein neuer Rekord. Gewonnen hat die U 21 sogar die vergangenen sechs Spiele in Serie. Trainer Antonio Di Salvo liegt derweil an der Spitze der deutschen U 21-Coaches, was Sieg- und Torquoten angeht: Mit 71,74 % gewonnenen Spielen verweist er Stefan Kuntz (71,70 %) und Jürgen Kohler (67 %) auf die Plätze. Unter Di Salvo hat die deutsche Mannschaft mit 2,67 Toren pro Partie auch die historisch beste Torquote, unter Rainer Adrion (2,65) und Kuntz (2,40) fielen im Schnitt knapp weniger Treffer.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Riga sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.