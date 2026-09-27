U 21-Männer
EM-Qualifikation im Video: U 21 verteidigt Tabellenführung
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation in Lettland mit 4:0 gewonnen und die Tabellenführung in Gruppe F verteidigt. DFB.de zeigt die Highlights der Partie in Riga im Video auf YouTube.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo nach Lettland-Spiel: "Das war der erste Schritt"
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen Lettland einen weiteren Schritt Richtung Europameisterschaft gemacht. Nach dem Erfolg hat Cheftrainer Antonio Di Salvo über das Spiel gesprochen.
Doppelpack Brunner beim 4:0 in Lettland
Die deutsche U 21 hat im achten Spiel der EM-Qualifikation den siebten Sieg gefeiert und Platz eins verteidigt. In Lettland gelang dank eines Doppelpacks von Debütant Paris Brunner und Treffer von Nicolò Tresoldi und Arijon Ibrahimovic ein 4:0 (2:0).
U 21: Darvich und Brunner debütieren gegen Lettland
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18 Uhr, live bei SAT.1 und auf Joyn) in Riga im Rahmen der EM-Qualifikation auf Lettland. Trainer Antonio Di Salvo ändert seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel auf fünf Positionen.