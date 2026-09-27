EM-Qualifikation im Video: U 21 verteidigt Tabellenführung

U 21-Männer

U 21: Darvich und Brunner debütieren gegen Lettland

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft trifft heute (ab 18 Uhr, live bei SAT.1 und auf Joyn) in Riga im Rahmen der EM-Qualifikation auf Lettland. Trainer Antonio Di Salvo ändert seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel auf fünf Positionen.