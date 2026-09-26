Doppelpack Brunner beim 4:0 in Lettland

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat im achten Spiel der Qualifikation zur EM 2027 den siebten Sieg gefeiert und die Tabellenführung in Gruppe F verteidigt. Im Daugava-Stadion in Riga setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo gegen Gastgeber Lettland 4:0 (2:0) durch. Paris Brunner traf früh (1.) und schnürte in der 42. Minute den Doppelpack. Nicolò Tresoldi erhöhte kurz nach der Pause (52.), Arijon Ibrahimovic (76.) setzte den Schlusspunkt.

Brunner, er wie Noah Darvich sein Debüt in der U 21 feierte, erwischte einen Traumstart und drückte den Ball schon nach 53 Sekunden zur frühen Führung über die Torlinie. Dzenan Pejcinovic hatte zuvor mit einem Steilpass Lukas Ullrich auf der Außenposition in Szene gesetzt. Kurz darauf zielte Ullrich von der Strafraumgrenze über das lettische Tor (5.).

Das Spiel lief vom Anpfiff weg nur in eine Richtung, nahezu 75 Prozent Ballbesitz sprachen eine deutliche Sprache. Das deutsche Team suchte nach Lücken in der lettischen Defensive, es mangelte nur am letzten Pass oder am Abschluss. Brunner tankte sich in der 23. Minute in den Strafraum durch, verfehlte aber seinen zweiten Treffer knapp. Auch der Fernschuss von Kapitän Tom Bischof rutschte am linken Pfosten vorbei (25.).

Brunner schnürt den Doppelpack

Das zweite Tor fiel aber dann doch noch kurz vor der Pause: Brunner nahm vom Strafraumeck Maß und traf per Flachschuss ins lange Eck. Und es wäre fast noch das dritte Tor gefallen, doch Nikita Parfjonovs im lettischen Tor spitzelte dem lauernden Tresoldi den Ball noch vom Fuß (44.).

Tresoldi eröffnete nach Vorarbeit von Pejcinovic auch Halbzeit zwei, wieder stand ihm Parfjonovs im Weg (48.). Der Keeper parierte auch kurz drauf glänzend und kratzte Bischofs Flachschuss aus dem Eck (49.). Das DFB-Team erhöhte nun die Schlagzahl und belohnte sich. Tresoldi durfte nach tollem Steilpass und dem folgenden Lupfer im dritten Versuch jubeln.

Ibrahimovic setzt den Schlusspunkt

Die deutsche Dominanz blieb bestehen, vereinzelt versuchten es die Letten über Konter, kamen aber nicht zum Abschluss. Auf der Gegenseite verpasste Brunner mit seinem Schlenzer aus 16 Metern sein drittes Tor des Abends nur um Zentimeter (65.). Auch Francis Onyeka gab in der Schlussphase sein Debüt im Trikot der U 21, kam in der 69. Minute für Doppelpacker Brunner.

Jubeln durfte kurz darauf der ebenfalls eingewechselte Ibrahimovic, der Parfjonovs aus 20 Metern überwand. Es war sein erstes Tor für die U 21 im dritten Einsatz. Derweil gab wenig später Laurin Ulrich als vierter Spieler seinen U 21-Einstand (81.).