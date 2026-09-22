Auf dem Weg zur EM 2027: U 21 in Lettland live bei SAT.1

Mit sechs Siegen aus sieben Partien liegt die U 21-Nationalmannschaft in der Qualifikation auf Kurs Richtung EM 2027 in Albanien und Serbien. Am Samstag (ab 18 Uhr MESZ, live bei SAT.1 und auf Joyn) geht es in Riga mit dem Rückspiel gegen Gastgeber Lettland weiter. Das Hinspiel gewann das DFB-Team vor heimischem Publikum mit 5:0. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie im Daugava Stadion im FAQ.

Wer überträgt die Spiele?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Lettland wird live bei SAT.1 im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream bei Joyn verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung ab 17.30 Uhr von Matthias Opdenhövel. Kommentatoren sind Franz Büchner und Bent Mildner. Ihnen steht während des Spiels Experte Markus Babbel zur Seite.

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach nur einer Niederlage aus sieben Begegnungen (2:3 gegen Griechenland) führt der DFB-Nachwuchs die Qualifikationsgruppe F knapp vor den punktgleichen Griechen an. Der Vorsprung auf die drittplatzierten Iren beträgt bereits acht Zähler. Nach der Partie gegen die Balten stehen noch zwei weitere Qualifikationsspiele an. Gegner sind Malta und Georgien. Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Wer steht im deutschen Kader?

Berufungen zur A-Nationalmannschaft und mehrere Verletzungen führen dazu, dass U 21-Coach Di Salvo insgesamt sieben Neulinge in den Kader beruft. Zu den bekanntesten Namen gehört Paris Brunner, der bei der AS Monaco derzeit mit starken Leistungen überzeugt. Auch Noahkai Banks vom FC Augsburg ist erstmals dabei. Der 19-Jährige spielte bislang für US-Juniorenteams, entschied sich nun aber auf U-21-Ebene für Deutschland. Ebenso U 21-Premiere feiern zudem Frank Feller, Laurin Ulrich, Francis Onyeka, Wael Mohya und Karlsruhes Louey Ben Farhat. Der erfahrenste Akteuer im deutschen Kader ist Nicolò Tresoldi, der bereits auf 24 Einsätze für die U 21 zurückblickt. Kapitän Tom Bischof wird zunächst für den Nachwuchs antreten und dann für die Partien gegen Serbien (1. Oktober) und Griechenland (4. Oktober) weiter zur A-Nationalmannschaft reisen.

Wie sieht die Bilanz gegen Lettland aus?

Das Duell in Riga ist die vierte Begegnung einer deutschen und einer lettischen U 21-Nationalmannschaft. Die drei bisherigen Aufeinandertreffen fanden auch jeweils im Rahmen einer EM-Qualifikation statt. 2021 schlug man die Rot-Weiß-Roten auswärts mit 3:1 und gewann im darauffolgenden Rückspiel glatt mit 4:0. Das Hinspiel des laufenden Qualifikationswettbewerbs entschieden die Jungs von Trainer Antonio Di Salvo im Rostocker Ostseestadion vor rund einem Jahr mit 5:0 für sich. Mann des Tages war dabei Nicolò Tresoldi, der mit drei Treffern die Weichen auf Heimerfolg stellte.

Die klare Favoritenrolle für die deutsche Mannschaft ergibt sich nicht nur aus den direkten Duellen beider Nationen, sondern auch mit Blick auf die historischen Erfolge. Während sich der DFB-Nachwuchs bereits dreimal zum Europameister krönen durfte (2009, 2017 und 2021), gelang es den Letten bis dato noch nicht sich für die Endrunde zu qualifizieren. Dies wird sich auch 2027 nicht ändern - mit fünf Zählern aus sieben Partien belegen die Balten den vorletzten Tabellenplatz.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Riga sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.