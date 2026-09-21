Antonio Di Salvo: "Als Gruppenerster qualifizieren"

Die Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien geht für die U 21-Nationalmannschaft in die finale Phase: Die Mannschaft von Coach Antonio Di Salvo bestreitet ihre abschließenden Partien in Lettland und Malta sowie gegen Georgien. Los geht's am Samstag (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn) in Riga gegen die Letten. Di Salvo hat zum Auftakt der Länderspielperiode über Zielsetzung und Herangehensweise gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

...die Nominierung: Die Nominierung zur A-Nationalmannschaft hat natürlich Auswirkungen gehabt, weil einige unserer Spieler hochgerückt sind, aber ich bin froh und stolz, dass sie sich beweisen können. Ich freue mich auch für unseren Staff und das Trainerteam, weil wir offensichtlich auf die richtigen Leute gesetzt haben. Es fehlen leider auch einige Spieler verletzungsbedingt, aber es ist immer noch ein richtig guter Kader. Ich freue mich auf neue Gesichter. Wir sind gewappnet und werden eine gute Mannschaft für die letzten Spiele stellen.

...die anstehenden Spiele: Unser Ziel und unsere Erwartung sind, alle drei Spiele zu gewinnen und uns als Gruppenerster zu qualifizieren. Die Spiele werden nicht leicht, jedes Spiel muss erstmal gewonnen werden. Wir müssen uns mit den neuen Spielern zusammenfinden, haben aber immer noch eine gute Achse an Spielern. Es geht darum, als Team zusammenzufinden. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen, wir werden viele Besprechungen haben, um uns bestmöglich vorzubereiten.

...den Kontakt mit dem Bundestrainer: Kommunikation mit den vorherigen Bundestrainern war auch immer da, aber so muss es auch sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt die große Veränderung gibt. Es ist Teil meiner Aufgabe, Spieler oben heranzuführen. Jürgen Klopp und ich hatten Video Calls und haben uns auch persönlich am DFB-Campus intensiv ausgetauscht.

...Tom Bischof: Er ist unser Kapitän und hat in der Vergangenheit immer gerne Spiele bei uns gemacht. Er möchte vorangehen und möchte die Einsätze bei der U 21 für sich nutzen. Ich habe mit Jürgen Klopp und Tom gesprochen vor der Nominierung für beide Nationalteams. Tom war direkt Feuer und Flamme und auch der FC Bayern unterstützt das. Er wird das erste Spiel bei uns bestreiten und dann zur A-Nationalmannschaft abreisen.

...Paris Brunner: Seine Entwicklung ist gut. Die letzten ein, zwei Jahre waren schwierig für ihn. Er ist als junger Spieler ins Ausland gewechselt und da haben sich nicht alle Einsatzwünsche so erfüllt. Er ist aber immer dran geblieben, war hartnäckig, hat an sich gearbeitet und hat jetzt die Chance bekommen. Er macht es im Moment sehr gut, ich bin sehr gespannt auf ihn.

...Nicolò Tresoldi: Zunächst muss man sagen: Er hat sich für die U 21 entschieden und das ist ein ganz tolles Zeichen für uns und unseren Weg. Das heißt nicht, dass er sich für oder gegen Deutschland oder Italien entschieden hat, er möchte erstmal für die U 21 spielen. Spieler müssen sich heute mit so etwas mehr auseinandersetzen als früher und wenn sie die Zeit brauchen, möchte ich sie ihnen geben.

...Wael Mohya: Er hat schon sehr viele Spiele gemacht für sein Alter und ist brutale Entwicklungsschritte gegangen. Solche Schritte, wie der jetzt zur U 21 können helfen, sich noch schneller zu entwickeln. Darauf hoffen wir, weil er ein außergewöhnliches Talent ist.

...Louey Ben Farhat und Noahkai Banks: Wir sind sehr stolz, dass wir die beiden für die deutsche Nationalmannschaft begeistern konnten. Wir sind schon lange im Austausch gewesen. Ich finde das beeindruckend und selbstbewusst, dass sie den Verbandswechsel (Ben Farhat aus Tunesien, Banks aus den USA, Anm.d. Red.) wollen, weil sie sich als Deutsche fühlen und weil sie sich zutrauen, zukünftig für Deutschland aufzulaufen. Bei Noahkai ist der Antrag auf Spielberechtigung schon durch, bei Louey warten wir noch, aber ich bin zuversichtlich, dass er rechtzeitig zum ersten Spiel kommen wird.