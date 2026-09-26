U 21-Männer
U 21: Darvich und Brunner debütieren gegen Lettland
Tom Bischof vom FC Bayern München führt die deutsche U 21-Nationalmannschaft heute (ab 18 Uhr MESZ, live bei SAT.1 und auf Joyn) im EM-Qualifikationsspiel gegen Lettland als Kapitän aufs Feld. Im Vergleich zum 2:0 im letzten EM-Qualifikationsspiel im März gegen Griechenland nimmt Chefcoach Antonio Di Salvo fünf Veränderungen vor. Anstelle von Finn Jeltsch, Aljoscha Kemlein, Mert Kömur, Anton Kade und Said El Mala beginnen Elias Baum, Noël Aséko, Dženan Pejčinović sowie die beiden Debütanten Noah Darvich und Paris Brunner.
Die deutsche Startelf: 1 Backhaus - 2 Baum, 3 Ullrich, 4 Gechter, 5 Quarshie, 6 Bischof (C), 8 Aséko, 9 Tresoldi, 11 Pejčinović, 17 Darvich, 19 Brunner.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
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