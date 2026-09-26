Di Salvo nach Lettland-Spiel: "Das war der erste Schritt"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat mit einem souveränen 4:0-Auswärtssieg im Daugava-Stadion gegen Lettland einen weiteren Schritt Richtung Europameisterschaft gemacht. Paris Brunner schnürte dabei einen Doppelpack, Nicolò Tresoldi (52.) und Arijon Ibrahimovic (76.) sorgten für den Endstand. Nach dem Erfolg hat Cheftrainer Antonio Di Salvo über das Spiel gesprochen.

Antonio Di Salvo über...

... das Spiel: Das war der erste Schritt. Unser Ziel ist es, alle drei Spiele zu gewinnen und uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Ich glaube, das war ein hochverdienter Sieg für uns. Wir sind super ins Spiel gekommen. Was mich freut ist, dass das erste Tor unsere Trainingsinhalte widerspiegelt. Diagonalball auf den Flügelspieler, flache Hereingabe, Tor, das war super. Das 2:0 war genau wie das 3:0 schön und sehenswert. Ich bin zufrieden, auch wenn es Phasen im Spiel gab, die mir nicht ganz so gut gefallen haben.

... Paris Brunner: Er hat ein gutes Spiel gemacht und konnte seine gute Leistung dann auch mit zwei Toren krönen. Das erste Tor war vor allem ein Tor der Mannschaft, da hat er am Ende gut den Fuß reingehalten. Das zweite Tor hat er dann richtig stark gemacht. Auf Außen ein bisschen Platz gehabt, nach innen gezogen und ins Eck geknallt, schönes Tor. Er hat gerade ein gutes Momentum, das hat er sich erarbeitet. Im Spiel hatte er auch weitere gute Aktionen, in der Offensive im Eins gegen Eins, zudem hat er auch gut nach hinten gearbeitet. Letztlich war es ein Spiel für die U 21, in dem er zweimal getroffen hat, nicht mehr, nicht weniger. Auch für ihn gilt, dass er weiter Gas geben muss.

... die frühe Führung: Meine Trainerkollegen haben gesagt: "Es ist Fluch und Segen." Ich war trotzdem sehr froh, weil es immer sehr schwer ist, das Abwehrbollwerk zu knacken und das 1:0 zu machen. Wir haben dann auch in den Minuten nach dem Tor gute Aktionen gehabt. Irgendwann wurde es schwieriger, weil jeder versucht hat, den perfekten Steckpass zu spielen. Wir haben zudem zu viel quer und nach hinten statt nach vorne gespielt. Das Passtempo war zwischen der 15. und 35. Minute nicht gut. Wir haben das Spiel trotzdem kontrolliert. Als wir es geschafft haben, den Gegner zu bewegen, haben sich auch wieder Lücken aufgetan.

... Nicolò Tresoldi und seinen möglichen Torrekord: Ich glaube, dass er mit 13 Toren jetzt schon nah dran ist. Nicolo möchte immer Tore schießen, er ist ein klassischer Mittelstürmer und das Tor hat er super gemacht. Da den Lupfer zu machen ist gar nicht so einfach und da hat er auch das nötige Glück gehabt, dass der Ball von der Unterkannte der Latte reingegangen ist. Er soll weiter dranbleiben und dann gucken wir, ob er diesen Torrekord auch knacken kann.

... Nicolò Tresoldi als Kapitän: Er hat sich über die drei Jahre verdient, dass ich über ihn nachdenke. Heute war er Kapitän und vielleicht ist es dann auch gegen Malta so.

... Noah Darvich und die U 17-Weltmeister: Sie kommen jetzt in das Alter, in dem sie wirklich auch infrage kommen. Noah Darvich ist gestern 20 geworden und hat mittlerweile ein paar Spiele im Profibereich hinter sich. Es ist wichtig, dass alle nach und nach zum Spielen kommen und wer überzeugt, hat dann auch eine Chance bei der U 21 verdient. Noah hat es jetzt über das letzte Jahr gut gemacht, aber es gibt auch viele talentierte Spieler aus anderen Jahrgängen.

... Noël Aséko und Elias Baum: Ich finde, dass beide heute ein gutes Spiel gemacht haben. Wir wussten, dass wir den Gegner immer wieder nach hinten drücken müssen und da brauchen wir Außenverteidiger, die Tiefe anbieten, hinterlaufen und Aktionen nach vorne haben. Das hat Elias richtig gut gemacht und er war sehr giftig in den Zweikämpfen. Noël ist nach seiner langen Verletzung noch nicht ganz im Rhythmus, hat es aber auch gut gemacht und ein paar wichtige Zweikämpfe gewonnen. Ich hoffe, dass er weiter gesund bleibt.

... die Verhältnisse rund um das Spiel: Das war schon ein Thema, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe das auch vor dem Spiel thematisiert, dass das Widerstände sind. Aber die Spieler müssen damit klarkommen und sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Wir hatten trotzdem einen guten Platz und konnten den Ball laufen lassen. Dafür sind wir zuständig und alles andere muss man dann ausblenden. Das haben die Jungs gut gemacht.