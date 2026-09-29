Di Salvo: "Wir haben alles in der eigenen Hand"

Die U 21-Nationalmannschaft steht vor ihrem vor vorletzten Spiel der EM-Qualifikation. Am Mittwoch (ab 18 Uhr, live auf ProSieben Maxx und Joyn) trifft das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo in Attard auf Malta. Auf der Abschlusspressekonferenz haben sich Di Salvo und Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein den Fragen der Pressevertreter gestellt. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen.

Antonio Di Salvo über ...

... die letzten Tage und die Vorbereitung: Es ist natürlich schön mit einem Sieg zu starten. Das war ganz wichtig für uns. Wir haben die erste Hürde genommen und jetzt gilt es, die zwei weiteren Hürden zu nehmen und diese Spiele auch zu gewinnen. Dementsprechend haben wir das Spiel gegen Lettland nachbereitet, haben auch relativ viel Zeit investiert, weil wir uns von Spiel zu Spiel verbessern möchten. Wir haben im Großen und Ganzen einen hochverdienten Sieg gegen Lettland mit vielen Torchancen gesehen, können in der Verwertung aber noch besser werden. Und diese Dinge haben wir angesprochen. Wir haben trainiert, mit der Besonderheit, dass wir hier auf Malta auf Kunstrasen spielen. Wir haben uns schon in Riga auf Kunstrasen vorbereitet. Heute werden wir das erste Mal hier auf den Platz gehen. Die Umstände sind logischerweise andere - von nasskalten 12 bis 14 Grad in Riga auf herrliche und schöne 30 Grad hier. Es ist eine Umstellung und jetzt werden wir das heutige Training bestmöglich nutzen, um uns vorzubereiten.

... den Gegner Malta: Unabhängig von jedem Gegner, müssen wir dem Gegner Respekt zollen und wissen, was er tut. Im Endeffekt ist es immer ein Spiel - 11 gegen 11 - und es kann alles passieren. Wir werden uns akribisch darauf vorbereiten, wir als Trainerteam, aber auch mit der Mannschaft. Wir besprechen, was die Stärken von Malta sind. Auch wenn wir das Hinspiel gewonnen haben, gehen wir dieses Spiel ernsthaft an. Vorteile von solchen Nationen, solchen Mannschaften ist jetzt zum Beispiel der Kunstrasenplatz. Da haben wir nicht ganz so viele Erfahrungen. Dass Malta ganz klar von Abläufen lebt, das haben sie auch schon im Hinspiel gezeigt. Sie waren sehr mutig mit dem Ball, haben dann auch gegen den Ball hoch attackiert und auch tief gestanden. Auf diese Dinge gehe ich heute nochmal ein, aber auch, was unseren Kopf betrifft, spätestens morgen in den Besprechungen. Jedes Spiel ist wichtig für uns und dementsprechend gehen wir diese Partie auch demütig und selbstbewusst so an.

... die Kapitänsbinde: Als Tom Bischof rausgegangen ist, hat Nicolo (Tresoldi, Anm. d. Red) sie übernommen und es ist auch weiter geplant für die kommenden Spiele, dass Nicolo der Kapitän dieser Mannschaft ist. Er hat sich das auch verdient. Ich möchte sehen, wie man reagiert mit der Kapitänsbinde am Arm, wie er dann damit umgeht, im Umgang mit der Mannschaft und sich vielleicht noch mehr in der Verantwortung sieht. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, Nicolo die Kapitänsbinde zu geben.

... die längere Länderspielphase: Dadurch, dass es dieses Mal ein längerer Zeitraum ist, hat man mehr Zeit und nicht diesen permanenten Stress, sofort in die Besprechung zu gehen und sofort das Spiel nachzubereiten. Sondern vielleicht auch mal einen Nachmittag freizugeben, das haben wir dann in Riga gemacht, wo dann die Mannschaft, aber auch der Staff, mal einen Kaffee trinken gehen konnten. Sodass man sich danach gut auf dieses Spiel vorbereiten konnte. Auch anschließend haben wir nochmal fünf, sechs Tage Zeit bis zum Spiel gegen Georgien. Das ist also schon ein Unterschied, weil man einfach nicht so sehr unter Zeitdruck steht.

... eine mögliche Rotation: Aljoscha wird morgen in der Startelf stehen. Es kann sein, dass ich zusätzlich den einen oder anderen Spieler noch sehen möchte. Dazu möchte ich auch das Training heute nutzen. Es ist was anderes, wenn man auf Kunstrasen spielt. Das ist jetzt heute das erste Training auf dem Kunstrasenplatz, auf dem wir morgen spielen werden. Da werde ich dann sehen, wie die Spieler trainieren, welcher Spieler sich dann auch gut präsentiert. So treffe ich spätestens morgen die Entscheidung, wer spielt. Aber es kann durchaus sein, dass ich die ein oder andere Personalie austausche. Alle Spieler sind bereit, auch Wael Mohya hat ganz normal trainiert, er hat keine Schmerzen.

... den Zweikampf mit Griechenland um die EM-Quali: Was Griechenland morgen macht, ist mir egal. Es ist eine gute Mannschaft, die ihre Chance sucht. Wir haben alles in der eigenen Hand. Wir müssen zusehen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Damit fangen wir an.

... den Kontakt mit Bundestrainer Jürgen Klopp: Jürgen hat sich gemeldet nach dem Sieg gegen Lettland und gratuliert, das hat mich gefreut. Ich habe auch am Folgetag mit Sven Bender (Co-Trainer A-Nationalmannschaft; Anm. d. Red) telefoniert. Der Austausch ist super.

... Louey Ben Farhat: Wir haben weiterhin noch keine Spielgenehmigung für ihn. Ich habe gehört, dass Spieler bei anderen Ländern scheinbar auch noch warten. Die FIFA scheint viel zu tun zu haben.

Aljoscha Kemlein über ...

... Malta: Wir haben in der U 19 mal ein Vier-Nationen-Turnier hier gespielt, das haben wir auch gewonnen. Damals war es gut und es ist auch heute ein gutes Gefühl, wieder hier zu sein.

... Kunstrasen: Das letzte Mal habe ich vermutlich in der U 19 auf Kunstrasen gespielt. Ich komme eigentlich ganz gut damit zurecht, die beiden Einheiten jetzt darauf waren gut, der Ball tischt etwas anders. Man muss sich an die Gegebenheiten anpassen, die da sind.

... das Teamgefüge: Man merkt eine gewisse Geschlossenheit. Wir haben acht neue Jungs dabei, danach fühlt es sich nicht an. Die Truppe macht es einem einfach, aufgenommen zu werden. Das Miteinander macht extrem viel Spaß. Man genießt es einfach, hier zu sein. Unabhängig davon, ob diese Pause diesmal länger ist oder nur 10 Tage wie sonst.

... das weite Radar des Bundestrainers: Es ist super spannend, was gerade im deutschen Fußball passiert, auch rund um die A-Nationalmannschaft. Aber ich glaube, wir tun alle gut daran, hier erstmal unsere Leistungen zu bringen. Dann kommt alles so, wie es kommen soll.