Prus nominiert 22 Spieler für Vier-Nationen-Turnier

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft startet mit einem Vier-Nationen-Turnier in die neue Länderspielsaison. In der Sportschule Wedau in Duisburg misst sich das Team von Cheftrainer Michael Prus am 28. September (ab 11 Uhr) mit Venezuela, am 1. Oktober (ab 16 Uhr) mit Israel und am 4. Oktober (ab 12 Uhr) mit England. Dafür hat der DFB-Trainer nun einen 22-köpfigen Kader nominiert.

"Wir freuen uns sehr auf die ersten Länderspiele der Saison", sagt Prus. "Sie sind eine sehr gute Vorbereitung auf die Runde der EM-Qualifikation im November. Wir möchten jetzt unsere Abläufe festigen und werden gegen unterschiedlichste Mannschaften optimal gefordert."

Nach dem Turnier geht es für die U 17 mit den ersten Spielen der EM-Qualifikation weiter. Dabei trifft die DFB-Auswahl am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland.