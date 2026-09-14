DFB zeichnet zwölf Talente mit Fritz-Walter-Medaillen aus

Nach einem erfolgreichen Turniersommer mit dem Europameistertitel der U 17-Juniorinnen sowie EM-Finalteilnahmen der U 19-Frauen und U 19-Junioren zeichnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zwölf herausragende Nachwuchsspieler*innen für ihre Leistungen in der Saison 2025/2026 mit der Fritz-Walter-Medaille aus.

Die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball geht in Gold für den Jahrgang 2007 an Maj Schneider (SC Freiburg) und Francis Onyeka (SV Elversberg). Mirja Kropp (RB Leipzig) und Kennet Eichhorn (Bayer 04 Leverkusen) sind die Preisträger*innen des Jahrgangs 2009. Sie überzeugten nicht nur durch ihre fußballerischen Qualitäten und ihre sportliche Entwicklung, sondern auch durch ihre Persönlichkeit, ihren Teamgeist und ihr Auftreten auf und neben dem Platz.

Janne Krumme (Eintracht Frankfurt) und Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC) sowie Johanna Hebben (SC Freiburg) und Cassiano Kiala (FC Bayern München) werden mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Bronzene Medaillen erhalten Felicia Sträßer (SV Werder Bremen) und Mick Schmetgens (SV Werder Bremen) sowie Marie Kleemann (RB Leipzig) und Louis Lemke (Hamburger SV).

"Lernbereitschaft, Teamgeist und Persönlichkeit"

"Die zwölf Preisträger*innen haben in der vergangenen Saison auf und neben dem Platz gezeigt, was sie auszeichnet", sagt Kai Krüger, Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften. "Viele von ihnen haben bei den Europameisterschaften Verantwortung übernommen und entscheidend zum starken Abschneiden unserer Mannschaften beigetragen. Bei der Fritz-Walter-Medaille geht es aber nicht nur um Spiele oder Ergebnisse, sondern auch um Lernbereitschaft, Teamgeist und Persönlichkeit. Unser Dank gilt auch den Trainer*innen und Verantwortlichen in den aktuellen Vereinen und Ausbildungsvereinen sowie den Familien, die die Spieler*innen auf ihrem Weg begleiten. Wir gratulieren allen zwölf sehr herzlich und freuen uns darauf, ihre weitere Entwicklung zu unterstützen."

Seit 2005 vergibt der DFB die Fritz-Walter-Medaillen. Sie gehen an Junior*innen in den sogenannten Turnierjahrgängen U 17 und U 19, dieses Mal also an Nachwuchsspieler*innen der Jahrgänge 2007 und 2009.

Die Preisträger 2025/2026

U 19 weiblich, Jahrgang 2007:

GOLD: Maj Schneider (SC Freiburg)

SILBER: Janne Krumme (Eintracht Frankfurt)

BRONZE: Felicia Sträßer (SV Werder Bremen)

U 19 männlich, Jahrgang 2007:

GOLD: Francis Onyeka (SV Elversberg)

SILBER: Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC)

BRONZE: Mick Schmetgens (SV Werder Bremen)

U 17 weiblich, Jahrgang 2009:

GOLD: Mirja Kropp (RB Leipzig)

SILBER: Johanna Hebben (SC Freiburg)

BRONZE: Marie Kleemann (RB Leipzig)

U 17 männlich, Jahrgang 2009:

GOLD: Kennet Eichhorn (Bayer 04 Leverkusen)

SILBER: Cassiano Kiala (FC Bayern München)

BRONZE: Louis Lemke (Hamburger SV)