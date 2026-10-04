Turniersieg: U 17 triumphiert gegen England

Die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft hat das Vier-Nationen-Turnier mit einem Sieg beendet. In der Sportschule Wedau in Duisburg setzte sich das Team von Cheftrainer Michael Prus im finalen Spiel des Wettbewerbs mit 3:2 (1:1) gegen England durch. Damit gewannen die DFB-Auswahl alle drei Spiele und erreichte den ersten Platz. Marko Soldić (19.) und Englands Reggie Watson (35.) trafen vor der Pause. Danach erzielte Mylo Bernard (60.) die vorzeitige Führung für England, ehe Linus Güther (66.) und Niko Ilicevic (83.) das Spiel drehten.

"Es war eine hochintensive Partie, beide Mannschaften haben aus meiner Sicht ein sehr gutes Jugendspiel gezeigt", sagte Michael Prus. "Es wurde bis zur letzten Minute gefightet, um den Sieg irgendwie nach Hause zu fahren."

Die Partie vor 910 Zuschauer*innen startete früh mit Chancen für beide Seiten, der erste Abschluss ließ nur 35 Sekunden auf sich warten. Der Nürnberger Marko Soldić traf dann nach 19 Minuten durch einen platzierten Flachschuss aus 16 Metern, nachdem er sich gegen zwei Engländer durchsetzen konnte.

Später Siegtreffer

Knapp eine Viertelstunde später glich dann Englands Kapitän Watson nach einem Foulelfmeter aus (35.). In einer Halbzeit auf Augenhöhe hatten auch die Keeper viel zu tun: Deutschlands Nick Hartung war duch viele aufmerksame Aktionen auffällig und vereitelte mehrere Großchancen.

Nach der Pause ging das Spiel intensiv weiter. Mylo Bernard traf nach einer Stunde aus kurzer Distanz zur Führung für England. Nur sechs Minuten später netzte Linus Güther nach Vorlage von Milo Barde aus spitzem Winkel flach ins lange Eck ein (66.), bevor Niko Ilicevic nach Vorarbeit des eingewechselten Shevin-Heinz Matondo in der 83. Spielminute den Siegtreffer für die deutsche U 17 erzielte.

Das Turnier diente der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation, in der die DFB-Auswahl auf dem DFB-Campus in Frankfurt am 11. November auf Aserbaidschan, am 14. November auf Litauen und am 17. November auf Nordirland trifft.