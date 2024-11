// U 17-Junioren

WM-Finale der U 17 im DFB.de-Liveticker

Die deutschen U 17-Junioren treffen am Samstag (ab 13 Uhr MEZ) im WM-Finale auf Frankreich. Mit dem umfangreichen Liveticker ist DFB.de in Echtezeit für die Fans am Ball - ob zuhause am PC oder unterwegs via Smartphone oder Tablet.