Die ersten Lehrgänge sind vorbei, nun geht's für die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft in die ersten Länderspiele der neuen Saison. Für das Nationen-Turnier vom 31. August bis 10. September in Duisburg hat DFB-Trainer André Pawlak seinen 22-köpfigen Kader für die Partien gegen Israel, gegen Venezuela am 6. September (ab 11 Uhr) und England am 9. September (ab 11 Uhr) nominiert. Karten für die Spiele in Duisburg gibt es hier im DFB-Ticketportal. Die Auftaktpartie gegen Israel findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, ein Kartenverkauf ist nicht möglich.

"Uns erwarten beim Vier-Nationen-Turnier starke Gegner", sagt Pawlak. "Es ist eine hervorragende Möglichkeit, um uns auf internationalem Niveau zu testen und die nächste Phase der EM-Qualifikation gezielt vorzubereiten."

Das Turnier in der Sportschule Wedau dient den DFB-Junioren zur Vorbereitung auf die erste EM-Qualifikationsrunde, die im Oktober in Luxemburg stattfindet. Gegner sind dort der Gastgeber am 8. Oktober und Polen am 14. Oktober. Das große Ziel der deutschen U 17 ist in dieser Saison die Teilnahme an der Europameisterschaft in Estland vom 25. Mai bis 7. Juni 2026. Der letzte EM-Titelgewinn der deutschen Mannschaft datiert von 2023, im vergangenen Frühjahr war die U 17 in der Vorrunde ausgeschieden.