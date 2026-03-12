Für die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft steht die zweite EM-Qualifikationsrunde an: Im slowenischen Ljubljana warten anspruchsvolle Aufgaben auf die Mannschaft von André Pawlak. Für das Ziel der EM-Teilnahme hat der DFB-Trainer nun 21 Spieler nominiert. Im Nogometni Park Brinje trifft das DFB-Team am Mittwoch, 25. März (ab 16 Uhr), auf Nordmazedonien, bevor am Samstag, 28. März (ab 16 Uhr), im Sportni Park Radomlje das Duell mit Gastgeber Slowenien ansteht. Zum Abschluss treffen die U 17-Junioren am Dienstag, 31. März (ab 16.30 Uhr), ebenfalls im Sportni Park Radomlje auf Frankreich.

"Wir gehen mit großem Respekt in die zweite Qualifikationsrunde und wissen, dass uns in Ljubljana sehr anspruchsvolle Aufgaben erwarten", sagt Pawlak. "Nordmazedonien, Slowenien und Frankreich bringen unterschiedliche Stärken mit, und wir sind uns bewusst, dass jeder Schritt in dieser Phase harte Arbeit bedeutet. Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet und vertrauen der Qualität unseres Kaders. Die Jungs haben im Training gezeigt, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und als Team aufzutreten."

"Demütig, aber selbstbewusst"

Pawlak weiter: "Jetzt geht es darum, unsere Abläufe unter Wettkampfbedingungen auf den Punkt zu bringen. Wir bleiben demütig, aber wir treten mit dem Selbstbewusstsein auf, das wir uns gemeinsam erarbeitet haben. Wir glauben an diese Mannschaft und daran, dass wir unser Ziel erreichen können. In dieser Runde zählt jeder Moment."

Bei dem Miniturnier in Slowenien handelt es sich um die letzte Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft. Sieben Gruppensieger und die vier besten Gruppenzweiten lösen neben EM-Gastgeber Estland ihr Ticket für das Turnier. Die Europameisterschaft findet vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 statt.