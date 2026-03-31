Live bei YouTube: "Endspiel" gegen Frankreich ums EM-Ticket

Für die deutsche U 17-Nationalmannschaft geht es heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) im abschließenden Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde in einem direkten Duell gegen Frankreich um die EM-Teilnahme. Dafür braucht es allerdings zwingend einen Sieg.

Die deutsche Aufstellung: Prescott - Neininger, Lemke, Deutschbein, Hofmeister, Seretis, Biber, Veit, Siewert (C), Meyer, Tidjani.

Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Nordmazedonien ließ die Mannschaft von Trainer DFB-Trainer André Pawlak am Samstag ein 1:1 gegen Slowenien folgen. Frankreich gewann hingegen seine beiden Spiele des Miniturniers in Slowenien und behauptet damit die Spitzenposition der Gruppe. Mit einem Sieg würde sich Deutschland für die EM-Endrunde, die vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 stattfindet, qualifizieren. Denn nur die sieben Gruppensieger nehmen neben Gastgeber Estland an der Europameisterschaft teil.

"Nach dem knappen Sieg gegen Nordmazedonien haben wir jetzt ein Endspiel vor uns. Ein 1:0 würde uns reichen, das Spiel ist jetzt das Thema für uns", sagt Pawlak.