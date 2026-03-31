U 17-Junioren
Live bei YouTube: "Endspiel" gegen Frankreich ums EM-Ticket
Für die deutsche U 17-Nationalmannschaft geht es heute (ab 16.30 Uhr, live bei YouTube) im abschließenden Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde in einem direkten Duell gegen Frankreich um die EM-Teilnahme. Dafür braucht es allerdings zwingend einen Sieg.
Die deutsche Aufstellung: Prescott - Neininger, Lemke, Deutschbein, Hofmeister, Seretis, Biber, Veit, Siewert (C), Meyer, Tidjani.
Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Nordmazedonien ließ die Mannschaft von Trainer DFB-Trainer André Pawlak am Samstag ein 1:1 gegen Slowenien folgen. Frankreich gewann hingegen seine beiden Spiele des Miniturniers in Slowenien und behauptet damit die Spitzenposition der Gruppe. Mit einem Sieg würde sich Deutschland für die EM-Endrunde, die vom 25. Mai bis 8. Juni 2026 stattfindet, qualifizieren. Denn nur die sieben Gruppensieger nehmen neben Gastgeber Estland an der Europameisterschaft teil.
"Nach dem knappen Sieg gegen Nordmazedonien haben wir jetzt ein Endspiel vor uns. Ein 1:0 würde uns reichen, das Spiel ist jetzt das Thema für uns", sagt Pawlak.
Kategorien: U 17-Junioren
Autor: dfb
0:2 gegen Frankreich: U 17 verpasst EM-Endrunde
Die U 17-Nationalmannschaft hat die EM-Endrunde in Estland verpasst. Im abschließenden Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde verlor die Mannschaft von DFB-Trainer André Pawlak im Sportni park Radomlje in Slowenien 0:2 (0:0) gegen Frankreich.
U 17 mit Remis gegen Slowenien
Die U 17-Junioren haben im zweiten Gruppenspiel der EM-Quali einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer André Pawlak trennte 1:1 von Slowenien und hat damit am Dienstag (ab 16.30 Uhr) gegen Frankreich ein "Endspiel" um das EM-Ticket.
Live bei YouTube: U 17 gegen Slowenien gefordert
Für die deutsche U 17-Junioren-Nationalmannschaft gilt es heute (ab 16 Uhr) den zweiten Schritt zu machen: Nach dem Auftaktsieg in der zweiten EM-Qualifikationsrunde gegen Nordmazedonien (2:1) trifft die DFB-Auswahl auf Gastgeber Slowenien.